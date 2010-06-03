T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı sırasında yaralanmalarının ardından tedavi için Türkiye'ye getirilen vatandaşların morallerinin çok yüksek olduğunu belirterek, ''Sağlık durumları daha da iyi olacak. İnşallah sağ salim en kısa zamanda yuvalarına kavuşacaklar'' dedi.



Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Genelkurmay Başkanlığına ait uçaklarla Türkiye'ye getirilen 17 yaralı ile daha önce getirilen 2 yaralıyı tedavi altına alındıkları Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara gemisine saldırısının ardından bu ülkede tutulan vatandaşların Türkiye'ye döndüğünü anımsattı.



Yaralı olmayan vatandaşların 3 uçakla İstanbul'a gittiğini hatırlatan Davutoğlu, ''Biz zaten 24 saat içinde vatandaşlarımızın hepsinin ülkemize dönmesini talep etmiştik. Bu vatandaşlarımız, bu süre dolmadan, İsrail'i terk etmiş oldular ve ülkemize intikal ettiler'' dedi.



İstanbul'a yaralı olmayan 470 yolcu gittiğini bildiren Davutoğlu, bu kişilerden 4'ünün Türkiye'den İsrail'e giden resmi heyet, 466'sının ise sivil vatandaşlar olduğunu söyledi.



Davutoğlu, İstanbul'a gidenler arasında 50-55 civarında da yabancı yolcu olduğunu bildirdi.



Yaralıların en iyi şekilde tedavi göreceklerini belirten Davutoğlu, ''Moralleri çok yüksek. Sağlık durumları daha da iyi olacak. İnşallah sağ salim en kısa zamanda yuvalarına kavuşacaklar'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, hastane önünde bekleyenlerden bazılarının, yakınlarının gelmediğini belirttiklerini söylemesi üzerine Davutoğlu, Telaviv'deki havaalanından hareket ederken ambulans uçakla gelmesi gereken yaralıların özel uçaklarla getirildiğini söyledi.



Hafif yaralı ya da yaralı olmayan bazı kişilerin İstanbul'a giden diğer 3 uçakta olabileceğini kaydeden Davutoğlu, ''Dolayısıyla şu anda bu anlamda telaş etmenin bir gereği yok. Tabii bütün vatandaşlarımızın ulaşmasından sonra, listeler oluştuktan sonra hala kayıp olan varsa onları sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.



Bugün bir grubun da Ürdün üzerinden çıkış yaptığını, bazı vatandaşların da bu grup içinde olabileceğini ve onları da tetkik edeceklerini bildiren Davutoğlu, ''Bir tek vatandaşımızın dahi oralarda kalmaması için bütün kurumlarımızla seferber haldeyiz. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Sonuna kadar bunları takip edeceğiz'' diye konuştu.



Bir başka soru üzerine Ürdün'den çıkış yapanların daha çok 12-13 Arap ülkesinden olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Ola ki onların arasında da çıkış yapmış olanlar olabilir. Ben bugün Ürdün Dışişleri Bakanı ile de görüştüm. Onlar da bu listeleri çıkardıklarında mukayese edeceğiz'' ifadesini kullandı.



İsrail'de kalan 2 kişiden 1'inin henüz kimliğinin belirlenemediğinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini belirterek, yaralıların durumlarının son derece ağır olduğunu ve kendilerini ifade edecek durumda olmadıklarını söyledi.



Davutoğlu, bir gazetecinin İsrail'e ne gibi yaptırımlar uygulanabileceğini sorması üzerine, bu konuların daha sonra konuşulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



''Bugün dahi öğleden sonra BM Cenevre Ofisi'nde İnsan Hakları Komitesi'nde yapılan oylamada 33 ülkenin desteğiyle bu konuda uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması kararı alındı. Yani bunların hemen bir günde olması değil, biz süreç olarak bunları takip edeceğiz. Bu soruşturmanın en sıhhatli bir şekilde yapılması için bütün uluslararası forumları, bütün uluslararası kurumları harekete geçireceğiz. Şundan herkes emin olmalıdır: Tek bir vatandaşımızın hukukunu dahi korumaya kararlıyız. Bunun hesabı sorumlu olan kişilerden, ülkelerden sorulacak."



Davutoğlu, bir gazetecinin, ''Bundan sonra İsrail'le ilişkilerin tamamen durma noktasına getirilebileceğini düşünüyor musunuz?'' sorusunu, ''Savaşın bile bir hukuku vardır. Ülkeler savaşta dahi belli kurallara uymak zorundadırlar. Biz herşeyden önce yaralılarımızdan ve yaralanmadan buraya gelen vatandaşlarımızdan karşılaştıkları muameleyle ilgili bütün hususları bir veri halinde toplayacağız. Bunları uluslararası forumlarda dile getireceğiz. Bu soruşturma komisyonu çerçevesinde verilerin toplanması bağlamında da ele alacağız ve her türlü adımı da atacağız'' diyerek yanıtladı.



Davutoğlu, bir başka gazetecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaralı olarak gelen kişilerin bilgisine başvuracağını hatırlatarak, ''Türkiye'de de bir adli süreç başlayak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine ''Başlayabilir. Onu değerlendireceğiz. Tabii öncelikle bu ifadelerin alınması ve bunların delillendirilmesi lazım. Zaten soruşturma komisyonunu da bunun için talep ediyoruz. Bunlar delillendirilecek ve takip edilecek. Bunda İsrail gönüllü olmayabilir ama uluslararası toplum nezdinde biz, bu takibi sonuna kadar yapacağız'' dedi.





