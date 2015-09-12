'Davutoğlu MKYK listesine koymadı, Binali Yıldırım Erdoğan'la konuşarak adaylık çıkışını yaptı'

Bugün yapılacak AKP kongresi öncesinde yaşanan en kritik gelişme eski bakan Binali Yıldırım’ın adaylık niyetini ortaya koyması oldu.

AKP kulislerinde konuşulanlara ve Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'e bilgi veren önemli isimlere göre her şey Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hazırladığı Merkez Karar Yönetim Kurulu listesine Binali Yıldırım’ı koymamasıyla başladı. Yıldırım, duruma tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a duyduğu rahatsızlığı iletti. Yıldırım, ardından, kurmaylarıyla yaptığı görüşmede bu duruma karşı kendi MKYK listesi ile Genel Başkanlığa aday olmaya karar verdi. Durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletti. Aynı zamanda Nurettin Canikli gibi isimler, delegelerle temasa geçti.

Erdoğan da Davutoğlu’nun listesinde görmek istediği isimleri göremeyip, görmek istemediği bazı isimleri görünce listeye vize vermedi. Bu konudaki görüşlerini, Davutoğlu’na açık bir şekilde iletti. Davutoğlu’na Yıldırım’ın da listede olması gerektiğini söyledi. İki listeli bir yarış istemeyen Erdoğan, önce Davutoğlu, ardından Yıldırım ile görüştü. Görüşmelerde, MKYK listesi sil baştan hazırlandı. Davutoğlu’nun hazırladığı listenin yüzde 60’ından fazlası değişti. Binali Yıldırım, listeye dahil oldu.

İşte Hürriyet'te yer alan kulis haber:

'Erdoğan'ın istediği gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği bütün isimler MKYK listesine girdi. Bülent Arınç, Beşir Atalay gibi önemli isimler listede yer almadı. Hürriyet’e bilgi veren önemli bir yetkili son durumu şöyle anlattı:

“Sayın Davutoğlu listesinde partinin önemli niteliklerini yansıtan isimlere yer vermemişti. Dolayısıyla liste sadece Sayın Yıldırım’ın değil Sayın Cumhurbaşkanı’nın da tepkisini çekti. Haliyle ya listede diretip, Erdoğan’ın desteğini alan Binali Yıldırım’la yarışacaktı ve hem genel başkanlığı hem MKYK’yı kaybedecekti ya da genel başkanlığı garantileyip, önemli adamlarının da yer alacağı MKYK listesini kabul edecekti. O da ikinci seçeneği tercih etti. Eğer kararından vazgeçer de mutabakat dışında bir adım atarsa, Sayın Yıldırım aday olur. O nedenle kongre anına dek her sürprize hazır olmak lazım.”

1 liste yedekte bekletilecek

Ankara Arena’da bugün saat 10.00’da başlayacak AK Parti 5. Büyük Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listede yer almasını istediği isimler konusundaki kararlılığına dikkat çekiliyor. Kulislerde, “Bu konuda bir son dakika sürpriziyle karşılaşılırsa herkes bir karşı liste sürprizine de hazırlıklı olmalı” değerlendirmeleri öne çıkıyor.

AK Parti, tarihindeki ilk farklı kongresini bugün yapacak. AK Parti’nin dört kez yaptığı kongrelerdeki tek tip görüntü bu kez olmayacak. Daha önce yapılan kongrelerde görülmeyen, kulis faaliyetleri ve liste tartışmalarının damga vurduğu kongredeki yarış görünürde değil, kapalı kapılar ardında yaşanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damgasını vurduğu MKYK listesini, son dakika sürprizlerine karşı yakın takibe aldırdığı öğrenildi. Sıkı takibin listenin kongre divanına sunulacağı ana kadar süreceği de belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Arena’da bugün saat 10.00’da başlayacak 5. Büyük Kongrede, Erdoğan’ın listede yer almasını istediği isimler konusundaki kararlılığına dikkat çekildi. Kulislerde, “Bu konuda bir son dakika sürpriziyle karşılaşılırsa herkes bir karşı liste sürprizine de hazırlıklı olmalı” değerlendirmeleri öne çıktı. Erdoğan ile Davutoğlu arasında krize yol açan listenin önemli ölçüde netleştiği belirtilirken, listenin kongrede divan başkanlığına teslim edileceği ana kadar yaşanabilecek olası sürprizlere karşı Saray ekibince sıkı takibe alındığı iddia ediliyor.

15 dakika çok önemli

Saray’a yakın isimler, “Daha önce bazı ufak tefek sıkıntılar yaşandığı için bu kez iş sıkı tutuluyor. Listenin matbaaya gittiği andan itibaren yakın takibi yapılacak. Çünkü, divan başkanlığının listelerin kendilerine teslim edilmesi anonsunun ardından tanınan o 15 dakikalık süre bile çok önemli. Eğer listede Erdoğan’ın özellikle listede görmek istediği isimlerden çıkarılanlar ya da görmek istemediği isimlerden yine son anda eklemeler olursa o zaman herkesin bir karşı liste sürprizine de hazırlıklı olması gerekir” değerlendirmesinde bulundular.

Arınç-Babacan sürprizi

Son iki güne damgasını vuran liste krizine ilişkin kulislerde, Davutoğlu’nun özellikle listede yer almasını istediği isimlerden Bülent Arınç ve Ali Babacan’a Erdoğan cephesinden itiraz geldiği konuşuluyor. Partinin bir başka etkin ismi Beşir Atalay’ın da aynı şekilde liste dışı kalabileceği belirtildi. Erdoğan’ın da Davutoğlu’nun sıcak bakmadığı ve hazırladığı ilk taslak listede de isimlerine yer vermediği Binali Yıldırım ve Nurettin Canikli konusunda özellikle ısrarcı olduğu bildirildi. Yıldırım ve Canikli ile birlikte Erdoğan’a yakın isimlerden Bekir Bozdağ, Ömer Çelik, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Faruk Çelik, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Mehdi Eker, Mücahit Arslan, Süleyman Soylu, Nihat Zeybekci, Mustafa Şentop, Bülent Gedikli ve Mustafa Ataş’ın da listeye girmelerinin kesinleştiği belirtildi.

Çiçek MYKY'ya gidiyor

Kulislerde Erdoğan’ın damadı İstanbul Milletvekili Berat Albayrak’ın da MKYK’da yer alabileceğinden söz edilirken, listeye girecek yeni isimler arasında Cemil Çiçek, Mevlüt Çavuşoğlu, Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan, Adnan Boynukara, Taha Özhan, Lütfiye Selma Çam, Vedat Bilgin, İsmail Karaosmanoğlu, Bülent Turan, Aziz Babuşçu’nun adları da geçiyor. Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Öznur Çalık, Abdülhamit Gül, Ekrem Erdem, Hayati Yazıcı’nın da yerlerini korumaları bekleniyor.