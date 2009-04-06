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Davutoğlu MİT'in başına mı geçecek?

Süresi dolan Emre Taner’in yerine Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu’nun getirileceği ileri sürüldü.

06 Nisan 2009 03:00

Süresi dolan Emre Taner’in yerine Başbakanlık Başdanışmanı Davutoğlu’nun getirileceği ileri sürüldü. Konu, bu ayki MGK gündemine sunulacak.


Görevi iki kez uzatılan MİT Müsteşarı Emre Taner, Mayıs 2009’da emekli olacak. Yerine, biri kadın olan iki yardımcısından birinin atanması bekleniyordu. Ancak Habertürk’ün haberine göre sürpriz bir isim telaffuz edildi: Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu.

‘Neo-Osmanlıcı’

Başbakanlık Başdanışmanı olan ve büyükelçi unvanı da bulunan Davutoğlu’nun ismi Nisan sonu MGK’sında gündeme gelecek. Üzerinde anlaşılırsa ismi, Köşk’e bildirilecek. Hamas’ın tartışılan Türkiye ziyaretini düzenleyen Davutoğlu, ‘Neo-Osmanlıcı’ olarak biliniyor.

Gül ve Erdoğan’ın yakın dostu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu olan Davutoğlu, Suriye ziyareti sırasında Devlet Başkanı Esat’ın yanı sıra, Hamas lideri Halit Meşal ile de gizli bir görüşme yapmıştı. Erdoğan, eleştiriler üzerine, “Davutoğlu ile ilgili olarak birçok spekülasyon yapıldı. Bunlar bizi de, arkadaşımızı da üzüyor. Bu arkadaşımız bir ilim adamıdır. Mesleğini bırakarak, büyükelçilik sıfatını Cumhurbaşkanımızın onayı ile almış. Biz kendisini özel temsilci sıfatı ile Suriye’ye gönderiyoruz. Arkadan çok çirkin yazılar ve eleştiriler. Yani elçilik vazifesinde her şey açıklanmaz ki, anlatılmaz ki. Bazı şeyler var ki onları tarih açıklar” demişti.

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