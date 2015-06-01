Davutoğlu: MİT TIR'larını ifşa eden o gazete, şimdi de Kandil manşetiyle bizi tehdit ediyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT TIR'larındaki silah görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesini bir kez daha hedef alarak, "Atatürk’ün kurduğu gazete gibi yansıtan kendini, bu MİT TIR’larını ifşa eden, casusluk faaliyetlerine yataklık eden gazete var ya, bugün Kandil ile röportaj yapmış bizi tehdit ediyor. Biz tehdide pabuç bırakır mıyız" dedi.

Davutoğlu, AKP’nin Kırıkkale mitinginde konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları:

Birileri, dışarıdan kumandalılar üç partiyi bir araya getirmeye çalışıyor.

Üçü birden gelse bize güçleri yeter mi? Ama onlar üçle de yetinmiyorlar bir üç daha eklemişler. Hangi üç bu? Bir, paralele yapı. Hani Pensilvanya’dakiler… Yiğit gölgesine sığınmak yerine Pensilvanya’ya sığınanlardan fayda gelir mi?

Sonra bugün, çok çarpıcı, bu sabah gazetelere bakın oynanan tuzağı görürsünüz. Bir de bir başka paralel de Kandil’de var.



Atatürk’ün kurduğu gazete gibi yansıtan kendini, bu MİT TIR’larını ifşa eden, casusluk faaliyetlerine yataklık eden gazete var ya, bugün Kandil ile röportaj yapmış bizi tehdit ediyor. Biz tehdide pabuç bırakır mıyız.

Aynı şekilde bu paralelcilerin gazetesi de HDP’yi manşet yapmış. Oyunu görüyor musunuz. Paralelciler HDP ile, ulusalcılar Kandil ile HDP’liler DHKP-C ile iş tutuyor.

Bize eleştiri yöneltiyor Bahçeli. Eksik demiş ama Erzurum'da Dadaş Ahmet, Kırşehir'de Ahi Ahmet, Aydın'da Yörük Ahmet, Osmaniye'de Türkmen Ahmet dediler. Çünkü biz Türkiyeyiz.

İşte Doğan Medya, Gülen Medya, ulusalcı medya. Hepsi diyor ki "HDP'ye destek verin." Neden? Çünkü ana muhalefet partisinden ümitleri yok, MHP'den ümitleri yok. Bütün ümitleri HDP barajı geçerse... Kime ümit bağlarsa bağlansın bunlar. Ak Parti yürüyüşe devam edecek inşallah.

Kandil ve arkasındakiler, Türkiye'deki temsilcileri 8 Haziran ile bizi tehdit ediyor. Yüzlerce şikayet mektubu alıyoruz, muhtarlardan STK'lardan. Doğu Anadolu'da baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir çok kez seslendim, propaganda dönemini barış içinde yapalım diye. HDP'nin eş başkanı barış güvercini gibi konuşuyor ama doğuda baskılara devam ediyorlar.

'Siirt’te 3 bacımızı darp ettiler'

Siirt’te 3 bacımızı darp ettiler, 5 genci dağa çıkarıp anne babalarını tehdit ettiler. Şırnak'ta başka partinin mensuplarını taradılar, iki kişi vefat etti. Bir kez daha uyarıyorum, atmosferi kim kirletmeye kalkarsa karşısında kale gibi dururuz. Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına izin vermeyiz.

Bunlar yapıyorlar, CHP destek veriyor. MHP sessiz kalıyor. Gülen Medyası, Doğan Medyası, uluslararası medya arkalarında. İşte gazete manşetlerinde toplanıp hepsi AK Parti'yi suçlamaya çalışıyorlar.

Seçime bir hafta kaldı. Herkes barış içinde seçime gidecek. Türkiye'ye sesleniyorum, bu bir hafta içinde herkes özel planlamasını yapsın sandıklara herkes gitsin. Çünkü bu Türkiye'nin kader seçimidir. Ama biz devlet olarak da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak da seçime kadar da seçim esnasında da sonrasında da her türlü güvenlik tedbirini alırız. Tehdit ve baskılara boğun eğmeyiz. Buradan uyarıyorum, muhtarları tehdit edenleri uyarıyorum, tehdit mektubu gönderenler, aileleri tek tek fişleyip şu oylar çıkmazsa size hesap sorarız diyenler, yada çocukları dağa kaldırıp tehdit edenleri uyarıyorum, bu tehditleriniz karşılıksız kalmaz. Bir milim taviz vermeyiz.

Bayır bucak Türkmenlerine yardım gönderiyoruz. Esed karşısında ezilmesinler diye. Birden bu hain çete. Bu paralel casus çetesi geliyor bunu ihbar ediyor. 1,5 sene geçiyor, şimdi de bir gazete bunu tekrar ifşa ediyor, Türkiye'yi karalıyor.

Şimdi buradan aynı sesle Muharrem Ertaş'ın güzel deyişiyle "yiğit gölgesine yiğit saklanır" Türkmen bayır bucaklar da yiğit gölgesine geldiler. Kendisine gelen yiğitleri zalime verir mi? Dulları yetimleri geriye verir mi? onların namuslarını tehlikeye atar mı?

'Türkmenlerine sahip çıktık diye bizi eleştiriyor'

Kılıçdaroğlu vereceğim diyor, Bahçeli de susuyor. Sonra da Bayırbucak Türkmenlerine sahip çıktık diye bizi eleştiriyor. Allah'ın huzuruna gidecekken elimizde iki şey olacak birisi Filistin'e sahip çıkmamız, diğeri de Suriyelilere karşı çıkmamızdır.

Birileri Filistin'e sahip çıkan Türkiye istemiyor, birileri uluslararası çeteler Suriye'ye Mısır'a sahip çıkan bir Türkiye istemiyor.

Dün onlar bizi durdurmaya çalışırken, 8 Haziran'da ilk ele alacağımız 10 konuyu kamuoyuna paylaştım. Şimdiden çalışmalar yapıyoruz. Bir, yeni anayasayı inşallah kaleme alacağız. Özgürlükçü içinde etkin bir yönetim olması itibariyle başkanlık sistemi de olan sivil bir anayasa için harekete geçeceğiz. İki, Türkiye'yi birleştiren çözüm sürecine sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Hakkari'yi Edirne'yle Diyarbakır'ı Konya'yla kardeş kılacağız. Üç, bütün toplum kesimleriyle yeni ve kapsamlı diyalog çağrısında bulunacağız. Yeni bir istihdam çalışmasıyla, özellikle gençlerimizi istihdam edecek yeni modeller geliştireceğiz. Meslek eğitimini bu anlamda tekrar düzenleyeceğiz. Taşeron sorunlarını çözeceğiz. Asıl işte çalışan hiç kimse taşeron statüsünde olmayacak. Özel güvenlik olarak çalışan kardeşlerimiz kaygılanmasınlar, ihtiyaç hissedilirse kadroya alacağız.

Bu ülkede her şey bizim dönemimizde şeffaf oldu. Hortumlarda bitti. Yolsuzlukların, yasakların, yoksullukların önü kesildi. Kamu bürokrasiyi tekrar yapılandırıyoruz. Yargı reformunu 17 Nisan'da ilan ettik. Kentsel dönüşümle ilgili şehirlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz.