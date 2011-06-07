-DAVUTOĞLU MISIRLI GENÇLERE SESLENDİ KONYA (A.A) - 06.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısırlı gençlere yaptığı konuşmada, sabırlı olmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ederek, "Bir kaç ay içinde herşeyin çözülmesini beklememelisiniz. Uzun bir değişim sürecine hazır olmalısınız" dedi. Bakan Davutoğlu, Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası ile sonuçlanan halk hareketlerinde gençlik gruplarını örgütleyen, onlara öncülük eden gençlik liderleri ile Konya'da biraraya geldi. Kendisinin de akademik çalışmaları çerçevesinde bir süre Mısır'da bulunduğunu kaydeden Davutoğlu, Mısır'ın kültür, medeniyet ve siyasetine her zaman hayran olduğunu söyledi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin tarihsel arka planına ilişkin bilgiler veren Davutoğlu, 20. yüzyılda kolonyalizm ve soğuk savaşın ülkeleri böldüğünü ve anormal sınırlar ortaya çıkardığını belirterek, "Şimdi tarihi ve ilişkilerimizi yeni yaklaşımlarla normalleştirme zamanı. Tahrir'deki gençler olarak sizler, tarihin normalleşmesinde öncülersiniz" dedi. "Tarihi değiştirebilmek için özgüven sahibi olmalısınız" diye konuşan Davutoğlu, "Hiçbir ülke, kültürel arka planının Mısır'dan daha zengin olduğunu iddia edemez" dedi. Mısır'da başarı hikayesine ihtiyaç olduğunu belirten Davutoğlu, "Eğer Mısır başarılı olursa diğer ülkeler de Mısır'ı takip eder. Bu ağır bir tarihi sorumluluk" dedi. Davutoğlu gençlere kendi halklarına güvenmelerini de önererek, "Kendi halkınızın tercihlerine güvenmezseniz siyasi değişimi gerçekleştiremezsiniz" diye konuştu. Gençlere, komşularla sıfır problem politikasını da anlatan Davutoğlu, yeni dünya düzeninde ne Türkiye'nin ne de Mısır'ın pasif olamayacağını dile getirdi. Gençlerden sabırlı olmalarını ve çok çalışmalarını isteyen Davutoğlu, "Bir kaç ay içinde herşeyin çözülmesini beklememelisiniz. Uzun bir değişim sürecine hazır olmalısınız" dedi. Mısırlı gençler konuşmanın ardından Mevlana müzesini ziyaret ettiler.