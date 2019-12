-DAVUTOĞLU: MİLLET DEMOKRATİK OLGUNLUĞA ULAŞTI KONYA (A.A) - 01.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2023 siyasi hedeflerinin, millet egemenliğini bir daha sarsılmayacak ve vesayet kabul etmeyecek şekilde tahkim etmek olduğunu belirterek, "Artık bu millet, birilerinin terbiye edeceği, birilerinin tepeden verdiği emirlerle şu veya bu yönde tercih kullanacak bir millet değildir. Çok ciddi bir demokratik olgunluğa ulaşmıştır" dedi. Davutoğlu, seçim çalışmaları için bulunduğu Konya'da, Konya basınının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Konuşmasına 1 Mayıs'ı kutlayarak başlayan Davutoğlu, "1 Mayıs'ın bu yıl barış içinde, esenlik içinde herkesin özgürlükleri doyasıya yaşadığı bir gün olarak geçmesini diliyorum. İnşallah bundan sonra hangi gün olursa olsun anlam değeri yüksek günlerin gerginliklerin değil, karşılıklı anlayış ve güvenin daha da tahkim edildiği günler olarak geçer. Başta Taksim olmak üzere bütün meydanlarda barışçıl bir şekilde vatandaşlarımız, işçilerimiz bugünü kutlarlar" dedi. Konuşmasında yerel basının önemine değinen Davutoğlu, "Özgürlük içinde vazifesini ifa eden bir basının olması bir toplumda sıhhat işaretidir. Eğer basın özgürlüğü yeterince güçlenmemişse ya da basın işlevini yapamıyorsa o toplumda toplumla karar vericiler arasındaki en önemli pencere kapanmış demektir" diye konuştu. Basınla doğru iletişimin, makro stratejik planların halk tarafından doğru algılanmasını sağlayacağını kaydeden Davutoğlu, aksi takdirde siyasetle toplum arasında bariyerlerin oluşabileceğini vurguladı. Dünyanın son 10 yıl içinde çok önemli olaylara ve değişimlere şahit olduğunu anlatan Davutoğlu, Türkiye'nin de bu değişimlerin ortasında olduğunu belirterek, BM gündeminde 10 konu varsa bunun 9'unun Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyledi. Dünya ekonomisinin de değişim yaşadığını ve ekonomik krizin ardından yeniden yapılandığını ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin de yükselen ekonomiler arasında önemli bir konum elde ettiğini kaydederek, "Türkiye'nin yapacağı tercihler, uluslararası ekonomik yapılanmanın getireceği şartlarla birlikte ülkemizin geleceğini de belirleyecek" dedi. Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bizim bu geniş kapsamlı değişim dönüşüm sürecinden negatif etkilenme gibi bir tutumla değil, bu değişim sürecinde yönlendirme hedefi güden aktif bir politikayla çıkmamız mümkün olabilir. Yani 'başkaları kararları alsın, bu kararlar yeni bir durum ortaya çıkarsın, biz de bu duruma intibak edelim' demek bize yakışmaz. Yakışmadığı gibi Türkiye'yi başkaların kararlarına mahkum hale getirir. Onun için biz, gerek dünyadaki ve çevre bölgelerdeki jeopolitik siyasi değişimleri, gerek ekonomik değişimleri, gerek kültürel yüzleşmeleri doğru okuyup ülkemizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz." Davutoğlu, üç tür siyasi değişim ve liderlik olduğunu da kaydederek, bunların, "değişimi anlayan ve yönetenler, değişimin kaçınılmazlığını görüp değişimi idare etmek yerine değişimi arkadan takip ederek zaman kazanmaya çalışanlar ve değişimi okuyamayıp direnmeye çalışanlar" olduğunu kaydetti. 1990'lı yıllardan 2002'ye kadar Türkiye'nin "zaman kazanmaya" çalıştığını söyleyen Davutoğlu, bu nedenle çok ciddi ekonomik, siyasi ve kültürel krizler yaşandığını söyledi. Kendilerinin ise son 8 yılda, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda dünyadaki genel değişim dalgasının yöneticisi olmaya ve akışa şekil vermeye çalıştıklarını anlatan Davutoğlu, "Eğer küresel düzen böylesine bir türbülans yaşıyorsa, bizim o türbülansta ayakta kalmamız için o türbülansın seyrine göre belli bir tutum belirlememiz ve duruş sahibi olmamız lazım. Şu anda bence ülkemizin önündeki en önemli meydan okuma bu" dedi. -2023 HEDEFLERİ- Davutoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı için koydukları hedeflerle gelecek 12 yılı kazanmaya çalıştıklarını belirterek, bu 12 yılın sıçrama yapılan yıllar olması için gayret sarf ettiklerini kaydetti. Siyasi hedeflerinin, demokrasiyi bütün özellikleriyle kökleştirmek ve millet egemenliğini bir daha sarsılmayacak ve vesayet kabul etmeyecek şekilde tahkim etmek olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi: "Artık bu millet, birilerinin terbiye edeceği, birilerinin tepeden verdiği emirlerle şu veya bu yönde tercih kullanacak bir millet değildir. Çok ciddi bir demokratik olgunluğa ulaşmıştır ve kendi geleceğini tayin etme kudretini her seferinde daha da güçlendirerek sürdürmektedir. Yeni anayasa sivil siyaset, özgürlük alanlarının genişlemesi, demokratikleşme çabaları; bütün bunların esası, milletin iradesini, hissiyatını, beklentilerini, hedeflerini, devletin karar mekanizmasının merkezine yerleştirmek. Bir elitin değil, bir seçkin grubun değil, her şeyi herkesten daha iyi bildiğini düşünen bir zümrenin değil, milletin nihai egemenliğini kullandığı alanı genişletmek." Sürükleyici, lokomotif bir ekonomik güç haline gelmek istediklerini de ifade eden Davutoğlu, çevre ülkelerle ekonomik entegrasyonu sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kültürel anlamda da iç gerilimler yaşayan etnik ya da mezhebi anlamda farklılaşan ve kültürel olarak birbirinden uzaklaşmış bir Türkiye istemediklerini vurgulayan Davutoğlu, bütün bu harmandan özgün bir kültür üretip, dünyaya bir mesaj iletebilen bir Türkiye istediklerini anlattı. Davutoğlu, bu makro hedeflere ulaşmak için araçların da geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, bölgesel düzeyde de projelerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Türkiye'nin 2023 vizyonu için her kentin kendine göre bir vizyon geliştirmesi gerektiğini de belirten Davutoğlu, Konya'nın da bu çerçevede uluslararası tanınırlığının artmasını ve kültür merkezi olmasını istedi. Ahmet Davutoğlu, bazı uluslararası toplantıları Konya'ya almaya ve Konya'da fahri konsoloslukların sayısını artırmayı planladıklarını kaydederek, kendisinin de Konya'da bir evinin olacağını söyledi. Bakan Davutoğlu, gazetecilerin, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin törenlerinde kendisini göremedikleri serzenişleri üzerine de dış politikadaki yoğunluk nedeniyle kızının mezuniyet törenine ve oğlunun okulundaki hiçbir toplantıya katılamadığını belirterek, kendisini anlayışla karşılamalarını istedi.