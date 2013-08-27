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Davutoğlu, mevkidaşı Kerry ve Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye konusundaki diplomatik çabalar çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

27 Ağustos 2013 03:44

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, düzenlediği basın toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Suriye konusunu görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, John Kerry, bugün Washington'da düzenlediği basın toplantısı biter bitmez Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu aradı.

İki bakanın görüşmesinde gündem tamamen Suriye oldu. Davutoğlu ve Kerry, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş alışverişi yaptı ve önümüzdeki dönemde neler yapılabileceği konusunu ele aldı.

Her iki bakan da Suriye'de akan kanın bir an önce durdurulması ve Suriye'deki krize son verilmesi için atılması gereken adımları değerlendirdi.

 

Davuoğlu, Lavrov görüşmesi

 

Davutoğlu, Suriye konusundaki diplomatik çabalar çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu ve Lavrov, bu akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve geçen hafta meydana gelen kimyasal silah saldırısını ele aldı.

İki bakan da saldırının araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılması hususuna vurgu yaptı. Davutoğlu, Rusya'nın BM denetçilerine Şam'da inceleme yapmaları için Suriye rejiminin izin vermesi yönündeki çağrısından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Davutoğlu ve Lavrov, BM denetçilerinin bir an önce çalışmalarını tamamlamaları gereği üzerinde durdu ve bundan sonra da yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.

 

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