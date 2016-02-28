Davutoğlu, Merkel'le görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Başbakanlık kaynakları "görüşmede Suriye’deki durumun ele alındığı, Başbakan Davutoğlu’nun çatışmaların durdurulması konusunda varılan mutabakata uyulmasının her şeyden önce Suriyeli sivillerin güvenliği açısından hayati önem taşıdığını ve bununla birlikte IŞİD, PYD/YPG gibi terörist grupların durumdan yararlanmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade ettiğini" aktardı.

Alman tarafının isteği ile gerçekleşen görüşmede, yasadışı göçle mücadelede Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB işbirliğindeki mevcut durum da gözden geçirildi.

Başbakanlık kaynakları, görüşmeyle ilgili, “Bu bağlamda liderler Türkiye, Almanya ve AB makamlarının yürüttükleri işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmiş, bu işbirliğinin artarak sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Ayrıca, NATO’nun Ege Denizi’nde, yasadışı göçle mücadeleye katkı amacıyla icra etmesi öngörülen faaliyetlerin önemine vurgu yapmışlardır. İki lider, 7 Mart günü gerçekleştirilecek Türkiye-AB Zirvesinin göç gibi güncel konular yanında, Türkiye-AB ilişkilerinde kaydedilen ilerlemenin ele alınması için önemli bir fırsat teşkil edeceğini belirtmişlerdir” bilgilerini iletti.