Davutoğlu: Türkiye’nin mülteciler için konsantrasyon kampı haline gelmesini kimse beklemesin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, pazar günü İstanbul’da Almanya Başbakanı Merkel ile mülteci krizi, vizesiz AB, Türkiye’ye maddi yardım gibi konularda yapılan görüşmeyi A Haber’e verdiği röportajda değerlendirdi. Davutoğlu, "Şunu verdik, Türkiye tatmin oldu, artık mülteciler Türkiye’de kalsın gibi bir anlayışı biz kabul etmeyiz. Sayın Merkel’e söyledim. Türkiye’nin bir konsantrasyon kampı gibi bütün mültecilerin bulunduğu bir ülke haline gelmesini kimse bekleyemez" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Davutoğlu, Türkiye’nin sürekli mültecilere ev sahipliği yapacak bir ‘konsantrasyon kampı’ olamayacağını söyledi. Merkel’in, mülteci krizi konusunda, külfet paylaşımı konusunda Türkiye’nin taleplerini doğru bulduğunu dile getiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Maddi ihtiyaç artabilir: “Miktar konusunda, daha önce bizim 3 milyar avro gibi 1 milyar avro gibi öyle bir teklif yok artık masada. Biz bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Taze para olarak, kaynak olarak 3 milyar Avro’luk bir şeyden bahsedildi ilk aşamada. Ama biz de böyle miktarı fikse etmeye çok gerek görmüyoruz, çünkü ihtiyaç daha da artabilir. İhtiyaca göre yıllık bazda bunların değerlendirmeleri yapılır. O bakımdan, ‘Şunu verdik, Türkiye tatmin oldu, artık mülteciler Türkiye’de kalsın’ gibi bir anlayışı biz kabul etmeyiz. Bunu da söyledim Sayın Merkel’e. Türkiye’nin bir konsantrasyon kampı gibi bütün mültecilerin bulunduğu bir ülke haline gelmesini kimse bekleyemez. Ama illegal göçün, düzenli ve iyi şekilde kontrol altında tutulabilmesi lazım. Onun için birlikte mekanizma kuracağız. Bu mülteciler sorunun çözümü için Geri Kabul Anlaşması’nın devreye girmesi gerekiyor bir sistem kurmak için. Ama biz geri kabul anlaşmasını vize muafiyetine bağladık. ‘Vize anlaşması olmazsa, geri kabul anlaşmasını uygulamaya sokmayız’ dedik.”

2017’de vize muafiyeti olmalı: AB’nin sürekli, “Geri Kabul Anlaşması’nı önce uygulayın, sonra vize muafiyeti” dediğini ve şu anda kendi çizgilerine gelindiğini belirten Davutoğlu, “2017 yılı için Geri Kabul Anlaşması’nın uygulamaya konmasıyla vize muafiyetinin uygulanması gerekiyor. Biz bunu bir sene önceye alalım dedik, 2016 temmuzda artık Türklere Schengen sistemi uygulansın, vatandaşlarımız rahatlık gidebilsinler aynı anda biz geri kabulü devreye sokarız. Olumlu cevap aldık. O vakte kadar da, Almanya, özellikle işadamlarımız, öğrencilerimiz, sanatçılarımız için vize kolaylığı sağlayacak. 2016 Temmuz ayı için bizim teklifimiz bu. AB genelde olumlu ama tabii haklı olarak Almanya, ‘Biz tek taraflı olarak buna kabul veremeyiz’ dediler, ancak AB kendi içinde karar verecek” şeklinde konuştu.

Fasıllar açılmalı: AB içinde bu konuda olumlu bir hava olduğunu aktaran Davutoğlu, 2016 başında tablonun daha açık şekilde görüleceğini dile getirdi. Fasılların açılmasının üçüncü talepleri olduğunu anlatan Davutoğlu, kendilerinin 15, 17, 23, 24, 26 ve 31’nci fasılların hemen açılabileceğini düşündüklerini ifade etti. Davutoğlu, “Dördüncüsü de zirvelere katılım meselesi, katılım konusuna da olumlu bakacaklarını ifade ettiler” dedi.