Davutoğlu, Meclis'e protokolü anlatacak!

Hükümet Sözcüsü Çiçek, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollere ilişkin olarak 21 Ekim’de TBMM’ye bilgi vereceğini, ardından protokollerin TBMM’ye gönderileceğini bildirdi.



Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, İsviçre’de Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollere ilişkin olarak 21 Ekim’de TBMM’ye bilgi vereceğini, ardından protokollerin TBMM’ye gönderileceğini bildirdi.



Çiçek, dün Başbakanlık Yeni Bina’da gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bu ülkeyle imzalanan protokolleri, gelecek hafta TBMM’ye göndermiş olacaklarını söyledi. Çiçek, Davutoğlu’nun İsviçre’de Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollere ilişkin 21 Ekim’de TBMM’ye bilgi vereceğini ifade etti. Çiçek, “Bizim Azerbaycan ile ilişkilerimiz kardeşlik ilişkisidir, menfaat ilişkisi değildir. Hiçbir süreç bizim için Türkiye-Azerbaycan dostluğundan daha önemli değildir” dedi.



Bütçe ele alındı



Çiçek, toplantıda birinci gündem maddesi olarak ayrıntılı bir şekilde 2010 bütçesini görüştüklerini belirti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Bakanlar Kurulu’na bütçeyle ilgili bilgi sunduklarını aktaran Çiçek, değerlendirmelerin yapıldığını, bu konudaki müzakerenin sürdüğünü anlattı. Çiçek, Yüksek Planlama Kurulu’nun toplanacağını daha sonra gereken sürede bütçenin TBMM’ye sevk edileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda ele alınan bir diğer konunun AB-Türkiye ilişkileri olduğunu belirten Çiçek, 14 Ekim Çarşamba günü AB İlerleme Raporu’nun yayımlanacağını hatırlattı. Raporun içeriğiyle ilgili bazı bilgilerin zaman zaman basına yansıdığını kaydeden Çiçek, bunların resmi bilgiler olmadığını dolayısıyla raporun içeriğinin bilinmediğini ifade etti.