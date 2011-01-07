-DAVUTOĞLU MART'TA KOMŞUYA GİDECEK ERZURUM (A.A) - 07.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças ile görüşmesinde, Davutoğlu'nun Mart ayında Yunanistan'ı ziyaret etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu ile Druças'ın bu sabah yaptıkları çalışma kahvaltısında, iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı, ardından yapılan çalışma, iki ülkenin başbakanlarına sunuldu. Bu arada Davutoğlu'nun, Mart ayı içinde Yunanistan'ı ziyaret etmesi de kararlaştırıldı. Diplomatik kaynaklar, ziyaretin kesin tarihinin daha sonra netleşeceğini belirttiler.