Davutoğlu, Manavgat'ta: Türkiye'nin elde ettiği tecrübeyi bu tür krizlerde göstermek için bütün kurumların çaba göstermesi lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesine giderek, "Bütün bu afetlerde belki de en önemli hususlardan biri psikolojik unsurdur. Bazı bölgelerimizde sel, bazı bölgelerimizde yangın afetiyle karşı karşıya kaldık. Her an deprem felaketiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin elde ettiği tecrübeyi bu tür krizlerde göstermek için bütün kurumların çaba göstermesi lazım." açıklamasını yaptı.

Davutoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere, bugün yüreklerin dağlandığı, ülkenin 21 vilayetini kapsayan yangınların meydana geldiğini söyledi.

Manavgat'taki yangının en yoğun hissedildiği bölgedeki afetzedeler ve mağdurlarla bir araya geldiklerini anlatan Davutoğlu, "Gördüğümüz tablo vahimdir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Mallarını, mülklerini kaybeden vatandaşlarımızın bir an önce mallarına, evlerine kavuşmalarını diliyorum." dedi.

"Gün, birlik günüdür"

Yangının birçok bölgede etkili olduğu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gün, birlik ve beraberlik günüdür, hep beraber bu zorlukları aşacağız. Aşmamız için iyi bir koordinasyon ve bütün birimlerimizin, merkezi ve yerel yönetimlerimizin hep beraber omuz omuza çaba göstermesi gereken bir dönemdeyiz. Bütün bu afetlerde belki de en önemli hususlardan biri psikolojik unsurdur. Bazı bölgelerimizde sel, bazı bölgelerimizde yangın afetiyle karşı karışa kaldık. Her an deprem felaketiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin elde ettiği tecrübeyi bu tür krizlerde göstermek için bütün kurumların çaba göstermesi lazım."