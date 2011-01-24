-DAVUTOĞLU: MALİ KRİZ DÜŞMANLIĞI ARTIRDI STRASBOURG (A.A) - 24.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''bütün dünyayı etkisi altına alan mali kriz ve işsizliğin, Avrupa'da ayırımcılık ve yabancı düşmanlığını artırdığını'' söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı sıfatıyla, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurulunda konuştu. Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanı olarak öncelikli politikaları hakkında AKPM üyelerini bilgilendirdi. Avrupa'da çok kültürlü toplumların sorunlarının giderilmesi konusuna dönem başkanı Türkiye'nin önem verdiği hatırlatan Davutoğlu, Avrupa Konseyi'nin bu konuda daha etkin bir rol alması istedikleri ifade etti. Dışişleri Bakanı, yeni ortaya çıkan tehditlere karşı Avrupa Konseyi'nin uluslararası sahnedeki yerini daha güçlü bir şekilde almasını arzu ettiklerini söyledi. Avrupa'nın geçmişte hoşgörüsüzlükten dolayı çok acı çektiğini hatırlatan Davutoğlu, geçmişin acı tecrübelerinin tekrar yaşanmaması ve hep birlikte hoşgörü içinde, çok kültürlü bir toplumda yaşanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, bu çerçevede, Türkiye'nin girişimiyle son olarak İstanbul'da toplanan ''akil adamlar'' komitesinin tespitlerine ve çözüm önerilerine büyük önem verdiklerini söyledi Dışişleri Bakanı, ''Türkiye, dönem başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi ve AİHM'in reform süreciyle ilgili çalışmalara önem veriyor ve bu konudaki çalışmaları destekliyor'' dedi. AİHM'e itibarlı, güvenilir ve bağımsız yargıçların seçimi konusunda, ilk elemeyi yapacak ''danışma paneli'' oluşturduklarını ifade eden Davutoğlu, mahkemenin önündeki iş yükünün azaltılmasının önemli olduğunu vurguladı. AB'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması konusunun da Türkiye'nin önem verdiği konular arasında yer aldığını kaydeden Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi'nin yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele, işkence ve kötü muameleyle mücadele gibi denetim mekanizmalarının da güçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi. Genel kurulda yaptığı konuşmadan sonra AKPM üyesi parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye'nin demokrasinin komşularında da güçlenmesi konusuna önem verdiğini belirtti ve dönem başkanlığının sonunda da Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin devam edeceğini kaydetti. Davutoğlu, bu konuda Türkiye'nin Irak, Lübnan ve Kırgızistan'a verdiği desteğe dikkati çekti. AKPM üyesi bir parlamenterin ''Türkiye'de neden 44 gazeteci cezaevinde?'' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye'de düşünceleri yüzünden cezaevinde kimsenin olmadığını belirtti ve iddia edilen kişilerin yasaları ihlal ettikleri içinde cezaevinde olduklarını söyledi. Davutoğlu konuşmasında, Gürcistan, Kosova, Moldova, Belarus'taki gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Konseyi'nin çalışmalarına da atıfta bulundu. -''ERMENİSTAN'I POTANSİYEL DOST ÜLKE OLARAK GÖRÜYORUZ'' - Davutoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı sıfatıyla, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurulunda konuştu ve AKPM üyelerinin sorularını yanıtladı. Genel kuruldaki konuşmasının ardından AKPM üyesi bir Ermeni parlamenterin sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için geçen yıl yapılan çalışmalara atıfta bulundu. Davutoğlu, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirilmesine ve Güney Kafkasya'nın istikrarına büyük önem verdiğini vurguladı. ''Ermenistan'ın, yine Avrupa Konseyi'ne üye Azerbaycan topraklarını yüzde 20'sini işgal ettiğini'' hatırlatan Davutoğlu, ''bunun Avrupa Konseyi'nin ilkelerine de aykırı olduğu'' uyarısında bulundu. Davutoğlu, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunu çözümünü bölgenin barışı ve istikrarına önemli katkı yapacağını ifade ette.