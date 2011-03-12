-DAVUTOĞLU MACARİSTAN'DA GÖDÖLLÖ (A.A) - 12.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Gödöllö şehrinde düzenlenen AB ve AB aday ülkeler dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda, Ortadoğu'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Davutoğlu, toplantıda Bulgaristan, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler de yaptı. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov ve Alman dengi Guido Westerwelle'yle ikili konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerini görüşen Bakan Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile vize konusunu ele aldı. Davutoğlu, Juppe'ye Türkiye'nin vize konusundaki ısrarının hem hukuki hakkı, hem de Avrupa Birliği'nin bir taahhüdü olduğunu söyledi. Fransız Bakan'a, vize kolaylaştırılması gibi geçici yöntemlerle geri kabul anlaşması arasında irtibat kurulamayacağını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin tutumunun net olduğunu, geri kabul anlaşmasının ancak ve ancak vize muafiyeti öngören bir vize diyaloğunun başlaması konusunda bir yetkilendirmeyle beraber yürütülebileceğini vurguladı. Bakan Davutoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, özellikle Türkiye'nin Ortadoğu'daki sıkıntıların çözümüne yapacağı katkının görülmesi ve AB'nin etkin dış politika takip edebilmesi için Türkiye'yle kurması gereken diyaloğun önemi konusunda bütün tarafların mutabık kaldığını söyledi. Türkiye'nin Ortadoğu'ya bakış açısını muhataplarına anlattığını söyleyen Davutoğlu, toplantının çok faydalı geçtiğini, toplantıda değişik AB ülkelerinin görüş farklılıklarını gözlemleme fırsatı bulduğunu da ifade etti. -EL CEZİRE FORUMU-LİBYA- Bakan Davutoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek El Cezire Forumunun yıllık toplantısına katılacağını, toplantıda yağacağı konuşmasında özellikle son dönemlerdeki gelişmeleri Türkiye perspektifinden Arap dünyasına aktaracağını söyledi. Davutoğlu, Libya konusunda da Türkiye'nin ilkesel olarak takip ettiği bir stratejisinin olduğunu belirtti. Tahliye çalışmaları dışında Libya halkına dönük yardım faaliyetlerinin artırıldığını söyleyen Davutoğlu, ''Bununla vermek istediğimiz mesaj şu: Libya'yı terk etmiyoruz. Geçici bir tedbir alıyoruz. Libya halkının insani yardım ihtiyacı konusunda da gereken her türlü adımı atacağız. Bu çerçevede Bingazi'ye dönük olarak yardım gemilerimiz yola çıktı. Bu gemilerde gıda malzemeleriyle ilaçlar bulunuyor. Ayrıca oradaki hastaları Türkiye'ye getirerek tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını planlıyoruz'' diye konuştu. -JAPONYA- Bakan Davutoğlu, Japonya'daki felaketten duydukları üzüntüyü de dile getirdi. Davutoğlu, Japonya'dan şu ana değin kendilerine intikal eden kayıp vatandaş haberi olmadığını, bakanlıkta kurulan ilgili birimin bu ülkedeki gelişmeleri yakından izlediğini ve çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı ile bugün görüşeceğini de kaydetti. Davutoğlu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, ''Bütün dünyanın yakından takip etmesi gereken büyük bir facia. Uluslararası toplumun Japonya'ya çok büyük destek vermesi lazım'' dedi.