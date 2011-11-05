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Dünya

Davutoğlu maaşını depremzedelere bağışladı ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 18:01

-Davutoğlu maaşını depremzedelere bağışladı ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, maaşını Van depremzedelerine bağışladı. Davutoğlu, bir aylık maaşını Van'daki deprem nedeniyle mağdur olanlara bağışlama kararı aldı. Davutoğlu, "Van depremi bu milletinin içindeki kardeşliği bir kez daha herkese gösterdi. Depremin hemen ardından hükümetimiz bugüne kadarki en başarılı arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarından birini yürüttü. Ancak belki de bundan daha önemlisi aziz milletimizin yüreğinden kopan yardımlardı. Şimdi Van'daki bir çok kardeşimiz ilk kez depremde kaybettikleri olmaksızın bir Kurban Bayramı geçirecekler. Bu vesile ile bir kez daha kalanlara sabır, kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

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