-Davutoğlu, Lübnan'dan ayrıldı BEYRUT (A.A) - 15.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarının ardından Lübnan'dan ayrıldı. Davutoğlu ve beraberindeki heyet, saat 23.20'de Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan GAP uçağıyla Türkiye'ye hareket etti. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız, Davutoğlu ve beraberindeki heyeti uğurladı. Davutoğlu Lübnan'da iki gün süren temasları boyunca Birleşmiş Milletler'in düzenlediği "Reform ve Demokrasiyle Geçiş" konferansına katıldı, ayrıca Lübnanlı siyasi ve dini liderlerle bir araya gelerek bölgesel sorunlar ile Ortadoğu'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.