Davutoğlu: Libya'ya her tür desteği vereceğiz

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, son askeri başarılardan sonra herkesin ''Libya devriminin halkın talepleri doğrultusunda hedefe ulaşacağına inandığını'' söyledi.



Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gösterilen misafirperverlik ve güzel sözler için teşekkür etti.



''Geçen ay yine Bingazi'deydim, bugün yine buradayım, aylık ziyaretlerime devam edeceğim inşallah'' diyen Davutoğlu, bu kez Libya halkını geleceğe çok daha ümitli bakar bulmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Davutoğlu, ''Son askeri başarılardan sonra artık herkes, Libya devriminin halkın talepleri doğrultusunda hedefe ulaşacağına mutlak olarak inanç getirdi'' dedi.



Libya'nın tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Davutoğlu, Türk halkının Libyalı kardeşleriyle beraber olduğunu vurgulayarak, ''İnşallah önümüzdeki Ramazan Bayramı, en güzel Ramazan Bayramı olarak birlik ve beraberlik içinde kutlanır'' diye konuştu.



Libya halkının ve Libya'nın dostlarının katedeceği yollar olduğunu söyleyen Davutoğlu şunları kaydetti:



''Herşeyden önce Libya halkının talepleri doğrultusunda demokratik özgür bir Libya'nın inşa edilmesi lazım. İkincisi, Libya devletinin birlik ve beraberliğinin korunması ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması lazım. Libya'nın yeni özgür bayrağının bütün uluslararası kuruluşlarda dalgalanması lazım. Üçüncüsü de Libya'nın bir bütün olarak yeniden inşa edilmesi lazım. Çok zengin doğal kaynakları ile eminim bu üç hedef gerçekleştirildiğinde Libya dünyanın yükselen yıldızı, dünyanın en önemli ülkeleri arasında girecek.''





''Abdülcelil'e güveniyoruz''



''Sayın Mustafa Abdülcelil'in erdemli liderliğine güveniyoruz ve onu sonuna kadar destekliyoruz'' diyen Davutoğlu, Abdülcelil'in Trablus'taki gelişmelerden sonra yaptığı konuşma bir erdem dersi olduğunu kaydetti. Davutoğlu, Abdülcelil'in bu konuşmasıyla Libya'nın geleceğinin ahlaki altyapısını da kurduğunu ifade etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali'ye gittiğini belirten Davutoğlu, Güney Afrika ve Etiyopya ziyaretlerinden sonra Libya'ya geldiğini hatırlatarak, ''Mübarek ramazan ayında Türk halkının kalbinin bir yarısı Somali, bir yarısı Libya için atıyor'' dedi.



Cumhurbaşkanı ve başbakanın mesajlarını iletmek üzere Libya'ya geldiğini söyleyen Davutoğlu, ''Bir kez daha teyiden söylüyorum, Türkiye bütün imkanlarıyla Abdülcelil'in, Ulusal Geçiş Konseyi'nin ve Libya'nın yanında olacaktır'' dedi.



Davutoğlu, Uluslararası Temas Grubu'nun başkanlığını yürüttüklerini hatırlatarak, İstanbul'daki son toplantıda alınan kararların bu sürecin önünü açtığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, dün tüm liderlerle bir telekonferans yaptıklarını belirterek, orada ulaşılan sonuçları da Abdülcelil ile paylaştığını kaydetti.



Davutoğlu, bu çerçevede, Temas Grubu'nun siyasi direktörler düzeyinde önümüzdeki günlerde İstanbul'da toplanacağını söyledi.



Libya'da güvenlik tam olarak sağlanana kadar NATO'nun güvenlik desteğinin devam edeceğini dile getiren Davutoğlu, önemli olanın Libya toprak bütünlüğünün garanti altına alınması, güvenlik ve istikrarın temini olduğunu kaydetti.



Libya halkının süratle maddi kaynağa ihtiyacı olduğunun altını çizen Davutoğlu, Libya'nın dondurulmuş finansal kaynaklarının bir an önce Libya halkının hizmetine verilmesi gerektiğini bildirdi. Bu konuda Türkiye olarak, kendi yöntemlerini geliştirdiklerini belirten Davutoğlu, önemli olanın bu engellerin bütünüyle kalkması olduğunu ifade ederek, Uluslararası Temas Grubu toplantısında da bu konuyu ele alacaklarını söyledi.





