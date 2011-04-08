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DAVUTOĞLU, LİBYA TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

08 Nisan 2011 01:22

-DAVUTOĞLU, LİBYA TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip ile görüşerek, Libya'ya ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nu telefonla arayan Hatip, gerek Libya gerekse New York'taki temasları ve görüşmelerine ilişkin bilgi aktardı. Davutoğlu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Libya'ya ilişkin yol haritası hakkında bilgi verdi.  Davutoğlu ve Hatip, mümkün olan en kısa sürede buluşmaya karar verdi.

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