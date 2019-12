-Davutoğlu, Lavrov ile görüştü NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'taki temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. BM binasında yaklaşık 40 dakika süren görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Filistin sorunu, Balkanlar ve Suriye gibi konular ele alındı. Edinilen bilgiye göre, ikili siyasi ilişkiler bağlamında, Lavrov görüşmede Davutoğlu'nu, yakın bir zamanda Moskova'da düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısının bakanlar düzeyindeki toplantısına davet etti. Görüşmede, turizm başta olmak üzere ikili ticari ilişkiler de ele alındı. Uluslararası konular bağlamında ise, Davutoğlu görüşmede, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri anlattı, Filistin'in BM'de devlet olarak tanınma girişimiyle alakalı gelişmelerden sözü açtı. Lavrov'un, Davutoğlu ile görüşmesinden sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğü, çıkışta Davutoğlu'nun da Abbas ile kısa bir ayak üstü görüşme yaptığı öğrenildi. -Davutoğlu'nun katıldığı toplantılar- New York'taki temasları kapsamında bazı çok taraflı toplantılara da katılan Davutoğlu, gün içinde sırasıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu toplantısı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI) toplantısı ve İİT Bosna-Hersek Temas Grubu toplantısına katıldı. Edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Cammu-Keşmir sorununun barışçıl şekilde ve taraflar arasında diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki temel politikasını tekrarladı. Geçen yıl başlatılan bir girişim olan ve aralarında Türkiye ile birlikte Finlandiya, Avustralya, Japonya ve Hollanda'nın da yer aldığı ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı NPDI toplantısında da, Ortadoğu'nun kitle imha silahlarından arındırılması teması ele alındı. Davutoğlu da toplantıda, Türkiye'nin, kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi noktasındaki temel politikası çerçevesinde bir konuşma yaptı. Bakan Davutoğlu, İİT Bosna-Hersek Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada da, Türkiye'nin Bosna'ya olan desteğini yinelerken, özellikle Bosna-Hersek'teki son iç siyasi gelişmeler çerçevesinde hükümet kurulması sürecini destekledikleri ve bir an evvel hükümetin kurulmasını istedikleri mesajını verdi.