T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: 'Kuzey Suriye' ifadesi psikolojik harekat

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 'Kuzey Suriye' ifadesinin psikolojik bir harekat olduğunu söyledi

27 Temmuz 2012 15:37

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 'Kuzey Suriye' ifadesinin psikolojik bir harekat olduğunu söyledi.
 
Dış politikada 'Kuzey Suriye' ifadesi kullanılmaya başlandı.

Bir televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 'Kuzey Suriye' ifadesinin psikolojik bir harekat olduğunu söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan dün Londra'ya hareketi öncesi yaptığı açıklamalarda 'Kuzey Suriye' tanımını ilk kez kullanmıştı.

Başbakan, Kuzey Suriye'deki PKK-PYD dayanışmasına müsamaha göstermeyecekleri söylemişti.


'Gereksiz riskler almamız beklenmesin'


Suriye'de geçiş sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini belirten Davutoğlu, "Herhangi bir konjonktürde Türkiye'nin gereksiz riskler almasını kimse beklemesin" dedi.


'Esed'in kalıcı olduğuna inanan kalmadı'


Davutoğlu, Esed'in Suriye'de kalıcı olduğuna inanan bir uluslararası aktör veya iç aktörün kalmadığını, herkesin yeni yönetimle ilgili planlar yapmaya başladığını belirterek, "Eğer biz Suriye'de zulüm yapan bir rejimin yanında yer alsaydık, oluşacak yeni yönetimle ilişki kurmak için tekrar gidip Şam'da özür dilememiz gerekirdi o halktan" diye konuştu.

Suriye'de kolay bir süreç yaşanmayacağını başından beri düşündüklerini ifade eden Davutoğlu, "Hala zor bir süreç olacağını düşünüyoruz. Kimse öyle bu yapıların kolay değişeceğini düşünmesin" dedi.


'Bizi en fazla yaralayan şey...'


Davutoğlu, Suriye meselesinden en fazla etkilenecek iki halkın Türkiye ve Suriye halkları olacağını belirterek, kendilerini en fazla yaralayan şeyin Türkiye'nin başka ülkelerin kaygılarıyla meseleye yaklaşıyormuş gibi gösterilmesi olduğunu söyledi.

ETİKETLER

davutoğludışişleri bakanlığısuriyetürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24