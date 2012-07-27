Davutoğlu: 'Kuzey Suriye' ifadesi psikolojik harekat

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 'Kuzey Suriye' ifadesinin psikolojik bir harekat olduğunu söyledi.



Dış politikada 'Kuzey Suriye' ifadesi kullanılmaya başlandı.

Bir televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 'Kuzey Suriye' ifadesinin psikolojik bir harekat olduğunu söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan dün Londra'ya hareketi öncesi yaptığı açıklamalarda 'Kuzey Suriye' tanımını ilk kez kullanmıştı.

Başbakan, Kuzey Suriye'deki PKK-PYD dayanışmasına müsamaha göstermeyecekleri söylemişti.



'Gereksiz riskler almamız beklenmesin'



Suriye'de geçiş sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini belirten Davutoğlu, "Herhangi bir konjonktürde Türkiye'nin gereksiz riskler almasını kimse beklemesin" dedi.



'Esed'in kalıcı olduğuna inanan kalmadı'



Davutoğlu, Esed'in Suriye'de kalıcı olduğuna inanan bir uluslararası aktör veya iç aktörün kalmadığını, herkesin yeni yönetimle ilgili planlar yapmaya başladığını belirterek, "Eğer biz Suriye'de zulüm yapan bir rejimin yanında yer alsaydık, oluşacak yeni yönetimle ilişki kurmak için tekrar gidip Şam'da özür dilememiz gerekirdi o halktan" diye konuştu.

Suriye'de kolay bir süreç yaşanmayacağını başından beri düşündüklerini ifade eden Davutoğlu, "Hala zor bir süreç olacağını düşünüyoruz. Kimse öyle bu yapıların kolay değişeceğini düşünmesin" dedi.



'Bizi en fazla yaralayan şey...'



Davutoğlu, Suriye meselesinden en fazla etkilenecek iki halkın Türkiye ve Suriye halkları olacağını belirterek, kendilerini en fazla yaralayan şeyin Türkiye'nin başka ülkelerin kaygılarıyla meseleye yaklaşıyormuş gibi gösterilmesi olduğunu söyledi.