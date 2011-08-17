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Dünya

Davutoğlu kurtulan Türklerin ailelerini aradı ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 02:30

-Davutoğlu kurtulan Türklerin ailelerini aradı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Haziran ayında Afganistan'da kaçırılan ve bugün kurtarılan Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, kaçırılan Türk vatandaşlarının ailelerini arayıp, müjdeli haberi kendilerine vererek geçmiş olsun dileklerini sundu. 28 Haziran 2011 tarihinde Afganistan Cevizcan'da kaçırılan 3 Türk vatandaşından ikisi (Sami Bağdaş ve Mümin Özel) bugün Afgan güvenlik kuvvetlerinin operasyonu sonunda kurtarılmış, bu grubun içinde yer alan diğer Türk vatandaşı İzzet Karcı ise 13 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

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