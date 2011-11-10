-Davutoğlu Kriz Koordinasyon Merkezi'nde VAN (A.A) - 09.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Van'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki Kriz Koordinasyon Merkezine geldi. Saat 21.23'te merkez üssü Van'ın Edremit ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Erciş'te incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, il merkezindeki bazı binaların yıkıldığını haber alınca Van'a hareket etti. Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Van'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki Kriz Koordinasyon Merkezi'ne gelen Bakan Davutoğlu, Van Valisi Münir Karaloğlu'ndan bilgi aldı. Bu arada Van Belediye Başkanı Bekir Kaya da Kriz Koordinasyon Merkezi'ne geldi.