Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Davutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Serkan Özcan'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle"

Davutoğlu'ndan açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.