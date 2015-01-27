Davutoğlu: Konut alacaklara devlet yüzde 15 katkıda bulunacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, konut kredilerinde mecburi olarak yatırılan yüzde 25 peşinatı biriktirmek için açılan her hesaba, devletin katkı yapacağını söyledi.

Davutoğlu, İnşaat Sektörü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Yurtdışında, Türk bayrağı dalgalanan şantiyeniz bizim büyükelçiliğimizdir'

“İnşaat sektörü tarihin ilk anından beri var. En çok istihdam sağlayan sektördür. İç ve dış boyutta stratejik bir sektördür. Başbakanlık olarak meselelerinizle doğrudan ilgileneceğiz. Projeleriniz ile yurtdışında da büyükelçilik vasıtasıyla ilgileneceğiz. Sizin yurtdışında, önünde Türk bayrağı dalgalanan şantiyeniz bizim büyükelçiliğimizdir. Nerede inşaat şirketinin şantiyelerinde Türk bayrağı dalgalanıyorsa orası bizim büyükelçiliğimizdir. Bu aziz vatan her köşesiyle bir hazinedir. Körfezin bütün petrolleri bize verilse, bir tek İstanbul’un değerini karşılamaz. Şirketlerimiz uzun vadeli projelere giriyorlarsa bu bize olan güveni gösterir.

'İmar Yasası'nın en önemli ayağı şeffaflıktır'

Mevzuat konusunda herhangi bir aksama varsa bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. İmar yasasını sizinle tartışmaya açıyorum. İmar Yasası'nın en önemli ayağı şeffaflıktır. Öngörülebilirliktir. Kararların ve kuralların net olması lazım. Biz hak edişleri günü gününe veriyoruz. Ama düşük teklifle ihale alarak sonra tekrar tekrar arttırıma gitmek, güven olayını gündeme getirir. Sektörde müşavirlik konusu en önemli eksiğimizdir. Katma değer alanlarına girin. Alt sektörlerin desteklenmesi ve arttırılması sizden beklentilerimizdir.

Konut alacaklara destek

Çeyiz yardımını açıklamıştım. İşte onun gibi konut alacaklara da karşılıksız yüzde 15 yardım yapacağız. Konut edindirme esnasında bir vatandaş konut almak için birikim yapıyorum diyerek beş yıl süre ile bir hesapta para biriktiriyorsa, ev alırken bu paraya yüzde 15 de devlet katkı sağlayacak.”