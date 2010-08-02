-DAVUTOĞLU: KOMİSYON HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEYİT EDECEK ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonla ilgili kurulan BM soruşturma komisyonunun, uluslararası hukukun üstünlüğünü teyit edeceğini söyledi. Davutoğlu, İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonla ilgili BM soruşturmasında işbirliği yapmayı kabul etmesi kararıyla ilgili olarak A.A muhabirine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun'a, yoğun çabaları ve çalışmaları için teşekkür ettiğini söyledi. Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasında, Türkiye'nin talepleri ve 15 Güvenlik Konseyi üyesinin mutabakatı doğrultusunda bazı hususların dile getirildiğini belirtti. Bu hususlar arasında, tarafsız ve objektif bir uluslararası komisyon oluşturulmasının da yer aldığını kaydeden Davutoğlu, bu konuda iki kanalda ilerleme sağlandığını, birincisinin BM Cenevre İnsan Hakları Komisyonu'nun oluşturduğu komite olduğunu ifade etti. Bakan Davutoğlu, ikinci komisyonun da BM Genel Sekreteri tarafından oluşturulduğunu ve İsrail tarafının da buna onay verdiğini, bu kurulun oluşturulmasının çok büyük bir önem taşıdığını kaydetti. -"BU KONU İKİLİ BİR KONU OLMANIN ÖTESİNDE ÖNEM TAŞIYOR" Olayda uluslararası hukuk ihlalinin söz konusu olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şöyle devam etti: "Bu konu, Türkiye ile İsrail arasında ikili bir konu olmanın çok ötesinde önem taşıyor. Açık bir uluslararası hukuk ihlali söz konusu... Bu hukuk ihlalinin uluslararası toplum tarafından da soruşturulması gerekir. 8 Türk vatandaşı, 1 Türk ve ABD vatandaşının uluslararası sularda bir saldırı sonucu öldürülmüş olmaları, mutlaka uluslararası toplumca hesabı sorulması gereken bir durumdu."