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Davutoğlu, koltuğunu devrettiği çocuk başbakanı basın özgürlüğü konusunda uyardı

Başbakan Davutoğlu, 23 Nisan dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocukları ağırladı

23 Nisan 2016 13:58

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul öğrencisi Reyhan Nur Ünlü'ye devretti.

Davutoğlu, temsili olarak Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden Reyhan Nur Ünlü'nün gazetecilerin sorularını almadan konuşmasını bitirmesi üzerine "Basınımız özgür" diyererek gazetecilerimizden soru almayacak mısınız diye uyardı. Bunun üzerine çocuk Başbakan Ünlü, bir gazetecinin "Kabinenizde kadın bakan sayısı ağırlıkta, ülke yönetiminde bunun bir etkisi olacak mı" sorusuna, "Bayan-erkek ayrımı yapmıyoruz" cevabını verdi.

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