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Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu koalisyon turlarına başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmelerine bugün başlıyor.

13 Temmuz 2015 12:28

Ahmet Davutoğlu ilk görüşmesini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacak. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, çarşamba ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) HDP Eş Genel
Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

Davutoğlu görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, hiçbir önyargı ve önkabul içinde
olmayacaklarını, hiçbir ön şartlarının da bulunmayacağını söyledi. partisinin İstanbul
İl Teşkilâtı tarafından düzenlenen bir iftar programına katılan Davutoğlu, "Sadece
hükümetle ilgili olmayan hususları bütün bu tartışmaların dışında tutmak gerektiğini
düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere..." ifadelerini kullandı.

CHP: 'İlkelerimiz pazarlık konusu olamaz'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili, "14 ilkemiz bir
anlamda evrensel ilkelerdir, ilkelerimizle ilgili herhangi bir pazarlık konusu olamaz"
görüşünü dile getirmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise "AKP-HDP, değilse bile AKP-CHP, bu da kâfi
gelmezse, AKP-CHP-HDP arasında bir koalisyon hükümeti kurulması 7 Haziran’da
sandıktan çıkan iradenin en bariz temennisidir" açıklamasında bulunmuştu.

Davutoğlu'nun 45 günü var

Ahmet Davutoğlu'nun anayasaya göre 45 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu
süre içinde hükümet kurulamazsa erken seçim olasılığı güçlenecek. Erken seçim
ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda seçimin kasım ayında yapılabileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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