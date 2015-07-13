Davutoğlu koalisyon turlarına başlıyor

Ahmet Davutoğlu ilk görüşmesini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacak. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı

Devlet Bahçeli, çarşamba ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) HDP Eş Genel

Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

Davutoğlu görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, hiçbir önyargı ve önkabul içinde

olmayacaklarını, hiçbir ön şartlarının da bulunmayacağını söyledi. partisinin İstanbul

İl Teşkilâtı tarafından düzenlenen bir iftar programına katılan Davutoğlu, "Sadece

hükümetle ilgili olmayan hususları bütün bu tartışmaların dışında tutmak gerektiğini

düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere..." ifadelerini kullandı.

CHP: 'İlkelerimiz pazarlık konusu olamaz'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili, "14 ilkemiz bir

anlamda evrensel ilkelerdir, ilkelerimizle ilgili herhangi bir pazarlık konusu olamaz"

görüşünü dile getirmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise "AKP-HDP, değilse bile AKP-CHP, bu da kâfi

gelmezse, AKP-CHP-HDP arasında bir koalisyon hükümeti kurulması 7 Haziran’da

sandıktan çıkan iradenin en bariz temennisidir" açıklamasında bulunmuştu.

Davutoğlu'nun 45 günü var

Ahmet Davutoğlu'nun anayasaya göre 45 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu

süre içinde hükümet kurulamazsa erken seçim olasılığı güçlenecek. Erken seçim

ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda seçimin kasım ayında yapılabileceği belirtiliyor.