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Spor

DAVUTOĞLU KIZI HACER'İN VOLEYBOL MAÇINDA  ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 12:34

-DAVUTOĞLU KIZI HACER'İN VOLEYBOL MAÇINDA  ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte küçük kızları Hacer'in voleybol maçını izledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ilkokul 5. sınıf öğrencisi olan Hacer Davutoğlu'nun oynadığı Maya Koleji Voleybol Takımı'nın, Büyük Kolej Voleybol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını izlemek için Büyük Kolej Spor Salonu'na geldi. Salona eşi ile birlikte gelen Davutoğlu, karşılaşmayı Büyük Kolej öğrencilerinin arasında, Büyük Kolej Yönetim Kurulu üyesi Tansu Doğay ile birlikte izledi. Maya Koleji'nin 3-2 kazandığı maç sonunda iki takım sporcularını tek tek kutlayan ve her bir sporcuya ismini soran Bakan Davutoğlu, Maya Koleji ve Büyük Kolej sporcuları ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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