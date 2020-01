Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarını son derece olumlu buluyorum

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, "Sayın Davutoğlu ile önyargısız bir şekilde görüşeceğiz; 17-25 Aralık konusunda rövanşist olmayacağız" açıklaması yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. "Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamaları son derece olumlu buluyorum" diyen Davutoğlu, "O makamın onurunu korumak hepimizin görevi. Ümit ederim ki sayın Bahçeli de HDP'de aynı yaklaşımda olur ve bir an önce hükümet kurulur" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, basın toplantısında partisinin Meclis Başkan adayını açıkladı. Davutoğlu, AKP'nin adayının Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz olduğunu duyurdu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘İsmet Yılmaz'ı önermeyi kararlaştırdık’

TBMM Başkan adaylığı için Ak Parti olarak sayın İsmet Yılmaz’ı önermeyi kararlaştırdık. Kendisi için, partimiz için, TBMM’ye katılan vekiller için hayırlı olmasını diliyorum.

Kendisi bugünden itibaren temasları yapacak. En hayırlı kararın oluşacağı kanaatimi belirtmek istiyorum.

'Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını olumlu buluyorum'

Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamaları son derece olumlu buluyorum. O makamın onurunu korumak hepimizin görevi. Ümit ederim ki sayın Bahçeli'de HDP'de aynı yaklaşımda olur ve bir an önce hükümet kurulur.

Başbakan Davutoğlu açıklama yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı;



- Bundan sonra istişarelerin devam edeceğini ifade ettiniz. Bugün CHP liderinin kamuoyuna yansıyan açıklamaları oldu. uzlaşmacı ifadeleri yansıdı. “güven sorunu var ama rövanşizmle hareket edilmez” ifadesini kullandı. Bir de koalisyon için Deniz Baykal’ın adayolarak gösterilmesi ilk işaret olarak yorumlanıyor. Siz nasıl okuyorsunuz?



Sayın Baykal çok tecrübeli bir siyasetçidir. Geçici meclis başkanımız olarak da hepimizin saygıyla yaklaşması gerekir. Ancak sayın Baykal, CHP’nin adayıdır. Partimizin adayı da sayın ismet yılmaz’dır. Koalisyon görüşmeleri başlamadan, sanki pazarlık parçası gibi telakki edilmesini kesinlikle doğru bulmam. Ve en büyük gruba sahip olan parti olarak da siyasi teamüller bir iki istisna dışında, meclis başkanının en büyük siyasi gruba sahip partiden çıkmasıyla meydana gelmiştir.



Hürmetimiz, saygımız vardır ama meclis başkanlığı konusu koalisyon görüşmelerinin bir parçası değil.



Karşılıklı görüşler fikirler beyan edilmiştir. Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini son derece olumlu buluyorum. Seçimin ilk günlerinde söz konusu olan yüzde 60’lık blok, gibi yaklaşımlardan sonra görüşmelerin yaklaştığı dönemde, her türlü görüşe açık olduğunu vurgulaması önemlidir. Bizim için de dün de vurguladım. Cumhurbaşkanlığı makamına gösterilmesi gereken saygı, sadece cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığı, başbakanlığı dolayısıyal değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamı olması hasebiyle bu tartışmaların dışında tutulması gerektiğini düşündük. Ve o açıdan diğer konularda rövanşizm gibi bir yaklaşım olmaması doğrudur. Ümit ederim ziyaretlerimiz gerçekleştiğinde olumlu adımlar atılrı. Yine ümit ederim ki sayın MHP de HDP de de aynı yaklaşımla ele alınır. Şu an siyasi gerilimlere değil, uzlaşı içinde ülkeyi yönetecek hükümet yapısına ihtiyaç var.



Kobani’yle ilgili birilerinin hesabı olursa da buna karşı bütün siyasi partilerin, siyasi aktörler olarak ortak tavır sergilemeleri önem taşıyor.



- İki sorum olacak. Bir tanesi AK Parti’nin gündeminde eğer koalisyon olursa bakanlık sayısının artırılması ve üç dönem kuralının kaldırılması söz konusu mu? İkincisi, Baykal ile görüşme gerçekleştireceksiniz. Diğer partilerin adaylarıyla da görüşecek misiniz?



Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açıktır. Benimle görüşmek isteyen AK Parti genel başkanı olarak da başbakan olarak da, bu ülkede her bir vatandaşın güvenliğini huzurunu bir anlamda emanetini üstlenmiş kişi olarak da herkesle görüşürüm.



Üç dönem kuralı, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren konulan bir kuraldır. Bu kural kapsamına giren arkadaşlarımızın, siyasi aşkını hiç etkilemediğini de son seçimler gösterdi. Hepimiz ortak bir gaye için çalışıyoruz. Şu anda koalisyon kurulması gündemde olduğu için, normal bir dönemde seçim yapılacağı düşüncesinde olduğumuz için, şu an gündemimizde yok. Seçim tarihinde değişiklik olursa ilgili kurullarımızda bu ele alınır.



Bakanlık sayısı, bizim 13 yıllık tecrübeye dayalı olarak bakanlıklarımızın bazılarının yeniden yapılandırılması konusunda bazı ön görüşlerimiz var. Bakanlıkların icap ederse yeniden yapılandırılması konusunu değerlendirilmişti. 2011’de de bazı düzenlemeler yapılmıştı. İhtiyaç hasıl olursa bu düşünülür. Koalisyon sebebiyle bakanlık sayısındaki artış düşünülmez.