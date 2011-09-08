-Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kınadı ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mavi Marmara raporuyla ilgili yaptığı eleştirilere ilişkin, "Eğer bu açıklamaları Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ifadesini çıkarırsanız, herhalde İsrailli bir yetkili adına da yapılmış gibi okunabilirdi. İsrail'de bu rapor üzerine ne söylenmişse, Kılıçdaroğlu onu tekrar etmiştir, bu çok üzücü" dedi. Davutoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, açıklamaları dikkatlice okuduğunu ve hem yadırgadığını hem de kınadığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu,, "Eğer bu açıklamaları Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ifadesini çıkarsanız, herhalde İsrailli bir yetkili adına da yapılmış gibi okunabilirdi. İsrail'de bu rapor üzerine ne söylenmişse, Kılıçdaroğlu onu tekrar etmiştir, bu çok üzücü." dedi. Kimsenin eleştiriden bigane olmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Ancak eleştiriyi de ulusal pozisyon, ulusal çıkarlar gözetilerek yapmak gerekir. İktidarı yıpratayım derken bir milletin, 9 vatandaşını kaybetmiş bir milletin yürütmekte olduğu haklı davaya zarar vermemek gerekir" diye konuştu. "Bunu Anamuhalefet partisi liderine yakıştırmanın mümkün olmadığını" söyleyen Davutoğlu, "İsrail'deki Anamuhalefet partisinin tutumuna baksın ve nasıl bir dayanışma içinde olduklarını bir kez de orada görsün" dedi. Davutoğlu şöyle konuştu: "Biz her uluslararası platformda, BM de dahil olmak üzere, bu meselenin takipçisi olduk ve sonuna kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim ne yorum yaparsa yapsın, içeride ya da dışarıda biz bu konudaki haklı tutumumuzu sürdüreceğiz ve gerekli yaptırımları uygulamaya kararlıyız. Gerekiyorsa daha fazla yaptırım uygularız." Raporu hazırlayanın BM komisyonu değil bağlayıcılığı olmayan bir komisyon olduğunun altını çizen Davutoğlu, bağlayıcı olmamasının nedeninin de Türkiye tarafından rapora imza konulmamış olması olduğunu belirtti. Bazı gerekçelerle Türkiye, bazı gerekçelerle İsrail'in rapora imza koymadığını kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin, İsrail'in ablukasını meşru görmemesi sebebiyle rapora imza koymadığını, İsrail'in de çok konuda suçlu görüldüğü için rapora imza atmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "rapor yok hükmündedir" demesinin nedeninin de raporun imzalanmamış olması olduğunu vurgulayan Davutoğlu şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler'de bir haksızlık oldu diye dönüp Türk hükümetini suçlamak yerine, öncelikle Birleşmiş Milletler'den bunun hesabını sormak gerekir. 74 milyon insan bunun hesabını hem İsrail'den, hem de gerektiğinde bu komisyonu yapanlardan soracaktır, bütün uluslararası platformlarda. Alınması gereken tavır bu."