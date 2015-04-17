Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'na bile ilk kez 'millet' demeyi öğrettik

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin seçim kampanyasıda kullandığı "Milletçe alkışlıyoruz" sloganına gönderme yaparak, "Kemal Kılıçdaroğlu'na bile ilk kez 'millet' demeyi öğrettik" dedi.

Davutoğlu, partisinin İstanbul milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti üyeleri tribünlerde hep bir ağızdan"Kemal pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" deyince Davutoğlu "Onun vakti çok dediğinizi yapabilir"

Seçim beyannamemiz halkımıza noterden değil gönlümüzden sunduğumuz taahhütlerimizi içeren bir belge. Beyannamemizdeki insan onuru vurgusu devletin halkına yönelik bir taahhüdüdür.

Hasta yatak oranı biz geldiğimizde yüzde 11'di. Şimdi yüzde 43. Hedefimiz yüzde 90. Yeni dönemde 35 yeni şehir hastanesi kuracağız. Eğitim seviyesi biz geldiğimizde 5'ti. Şimdi 7.5. Hedefimiz yüzde 14. Yeni bir gençlik inşa edeceğiz inşallah.

Yargı reformu stratejisiyle yargı sistemini baştan aşağı yenileyeceğiz.

İnsan onurunun hastanelerde, adliyelerde, okullarda gözlendiği bir Türkiye inşa edeceğiz.

Bütün Türkiye'de otoyollara dayalı gelişmiş bir ulaşım ağını hayata geçireceğiz.

İnsan onuruna saygı ideolojik nutuk atmak ve hamaset yapmak değildir. İstanbul bizim dönemimizde ilklerin şehri oldu. Bizim yatırımlarımıza muhalefetin hayal gücü yetmez.

İstanbul'u tarihi kimliğini koruyarak küresel bir merkez yapmaya kararlıyız. İlk milli muharip uçak 2023'te gökyüzünde olacak.

Yeni dönemde ilk milli haberleşme uydusunu da devreye sokacağız. seçimden sonra atcağımız en önemli adımlardan biri ilki milli uzay ajansını kurmak olacak.

Biz milli onuru bu aziz milleti kimseye muhtaç etmemek olarak görüyoruz.

Bu aziz millet tarih boyunca mazlumlara kucak açtı.

Sadece savunma sanayiinde değil sağlıkta ve tarımda da bir millileşme hamlesine imza atacağız.

HDP ve CHP dışarıda birilerine dayanıyor. Biz sadece Allah'a dayanıyoruz.

Üçncü nükleer santral yüzde 100 Türk olacak. 12 yıllık başarılarımız bundan sonra yapacaklarımızın da teminatıdır.