Davutoğlu Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye operasyonlar hakkında bilgi verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak operasyonlarla ilgili bilgi verdiği bildirildi.

Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak son günlerde terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül başkanlığında Dışişleri, istihbarat ve askeri yetkililerden oluşan bir heyeti, genel başkanları bilgilendirmeleri için görevlendirdi.

MİT Müşteşarı Fidan da heyette

CHP Basın Birimi, Başbakan Davutoğlu tarafından görevlendirilen heyetin pazartesi CHP ve MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Pazartesi saat 16.00'da ziyaret edecek Bakan Vecdi Gönül başkanlığındaki heyette Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer alacak.

Kılıçdaroğlu 'bilgi verilmedi' demişti

Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, IŞİD ve PKK operasyonlarıyla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini anımsatarak, şunları söylemişti:

"Devlet geleneğinde Dışişleri ve MİT Müsteşarlarının belli aralıklarla ana muhalefet partisi genel başkanına Başbakan’ın bilgisi dahilinde bilgi vermesi gerekir. Bu geleneğe de uyulmuyor. Son görüşmemizde bunu Sayın Başbakan’a hatırlattım ama o günden sonra da bir değişiklik olmadı."