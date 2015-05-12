Davutoğlu: Kılıçdaroğlu milletin gözüne baka baka yalan söylüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Burdur'da düzenlediği mitingte konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bin liranın altında aylık alan 8 milyon emekli var" söyleminin doğru olmadığını söyleyen Davutoğlu, "İspat etsin ben bu koltuğu bırakırım. Yoksa sen yalancısın derim. Milletin gözüne bakarak yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'e yönelik kaset iddialarıyla ilgili de konuşan Davutoğlu, "Birileri kaset üzerinden birilerini yıpratmaya kalkarsa kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun şantajcıların karşısında olacağız" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

-Kemal Kılıçdaroğlu, önce oy vereceğin sandığı bul, ondan sonra milletin huzuruna çık. Kendi aday olduğu seçimde oy kullanamayan, oy pusulasına dahi sahip çıkamayana millet emanet edilir mi?



-Kılıçdaroğlu matematik bilmez açıkça insanların gözüne baka baka yalan söylüyor. Bin liranın altında 8 milyon emekli var diyor ispat etsin ben bu koltuğu bırakırım. Yoksa sen yalancısın derim. Millete gözüne bakarak yalan söylüyor. Biz bırakın bir aile ve çalışanı eşi vefat eden kadınlara iki ayda bir maaş veriyoruz. Üniversite öğrencilerine 330 lira burs veriyoruz. Bu sabah engellilerimize buluştuk engelliler dışarıya çıkmaya çekinirdi. Şimdi hepsinin başı dik neden biliyor musunuz? Artık devlet engellilere sahip çıkıyor. Artık Türkiye müşfik bir devlet vatandaşını kimseye emanet etmez.

'IMF kapısında bekleyen Türkiye şerefli bir ülke miydi?'

-Bahçeli başbakan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye'nin halini hatırlarsınız. Hemen daha ilk günden çağrı yapmıştım dedim ki 'Birbirimizi eleştirelim ama saygı konusunda kusur göstermeyelim' çağrısında bulunmuştum ama bakın bir yandan HDP doğuda şiddet uyguladı, AK Parti konvoylarına saldırdılar. Hiçbir şekilde baskıya izin vermeyeceğiz. Osmaniye'de mitingde vatandaşlarımız yuhaladığında hayır dedim Bahçeli buna ağır hakaretle karşılık verdi. Biz kimsenin bizi şeref konusunda bizi tahkir etmesine izin vermeyiz. Biz dik dururuz bu yiğit insanları baş verir baş eğmez. Madem ki şeref konusunu açtı o zaman Bahçeli dinleyecek. Kimsenin AK Parti'nin şerefi ile oynamasına izin vermeyiz. IMF kapısında bekleyen Türkiye şerefli bir ülke miydi? Silahları namerde tamir ettiriyorduk. Senin iktidarında dışişleri kendi kırtasiyesi için para bulamıyordu. Bir diplomat bana ağlayarak şunu söyledi 'devlet evrakını dışarıda kendi paramız ile bastırıyorduk' o günlerden bugünlere kim getirdi?

-Birileri kaset üzerinden birilerini yıpratmaya kalkarsa kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun şantajcıların karşısında olacağız.



-Kimsenin şerefine laf ettirmem. Ben AK Parti Genel Başkanı olarak, Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş ile siyasi rekabet yaparım ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak onların da şerefi bana emanettir, bana. Onun için kimseye bu sözü sarfetmem ama kimsenin de bizim gözümüzün içine baka baka, tarihe ihanet edercesine bize hakaret etmesine izin vermeyiz.