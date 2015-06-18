Davutoğlu: Kılıçdaroğlu koalisyon kapılarını kapatıyor, HDP ile görüşürüm

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu genel seçimlerde yüzde 13 oy alarak 80 milletvekili çıkaran Halkın Demokratik Partisi (HDP) ile de koalisyon görüşmeleri yapabileceğini söyledi. Davutoğlu ayrıca koalisyon seçenekleriyle ilgili olarak "Geçmişte Türk siyasetinde gördük. Başka bir partinin insafına bırakılmış olur. Onun yerine mertçe ve kıran kırana bir şirket kurmayı yeğlerim" dedi ve ekledi "Şirket derken Türkiye’yi şirket gibi gördüğümden değil."

Başbakan Davutoğlu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Demirel'in vefatı

Allah rahmet eylesin. Ailesine, milletime taziyelerimi sunuyorum. Sayın Demirel Türk siyasi hayatında cumhuriyetin ikinci nesli diyebileceğimiz bir anlamda demokrasi ve kalkınma denklemi içinde çok önemli, hayat çizgisi de Türk siyasetine damgasını vurmuş önemli bir isimdir. Siyasetimize üslup incelikleri katmıştır.

Seçim yorumu

Siyasi ve sosyal hareketler de kişiler gibidir. Siyasi hareketler de belli aralıklarla kendi içinde muhasebe hesabı olur. Aslında 4 yılda bir de halk bir anlamda sizi bu muhasebeye teşvik eder. Bizim halkın verdiği karar karşısında yukarından bir tavırla "sen yanlış karar verdin, hadi bir daha deneyelim" demek yerine o halkın mesajın anlamak gerekiyor. Yüzde 41 bir başarıdır.

12 yıllık güç kullanımının getirdiği çok olumlu özelliklerin dışında bazı yanlış anlamalar/anlaşılmalar olabilir. Çok geniş bir kitleyle mücadele ettik. Seçimde neler yapıldığını herkes görüyor. Yine de bize kendimize bakmalıyız.

Genç seçmenin bize yönelmesinde sorun yaşanıyorsa bu masaya yatırılmalıdır. Gençlere kendimizi anlatmada bir sorun var. Yeni Türkiye için AK Parti’nin de yenilenmesi mesajını halkımız vermiştir.

Yerel yönetimde bir aksaklık varsa onu da gündeme almalıyız. Haklımıza karşı dürüst olma sorumluluğumuz var.

7 Haziran’ın ardından

Partinin vicdanı diyor ki şuan birliğimizi sürdürmeliyiz. Ak Parti’ye oy veren vermeyen herkesi anlamak, tüm teşkilatı yeniden mobilize etme çabamız var. İlleri tek tek masaya yatırıp gündemimize getireceğiz.

Yüzde 41 bir başarıdır. Yüzde 41'e inmişsek bunu değerlendirmemiz lazım. MKYK toplantısında, MYK toplantısında, il başkanları hepsinde bu konuyu açtık. Çok detaylı olarak bunun tahliline girmemiz mümkün olamazdı, bizim birinci görevimiz hükümeti kurarak bu yeni şartlarda neler yapacağımızı ortaya koymak.

Acaba halk ile yürüyüşümüzde bir açı mı oluştu? Bu önemli. Nerede eksikler var, bunu anlamanın yollarını bulmak zorundayız. 12 yıl süren sürekli bir başarı hikayesinin arkasında aşırı bir özgüven oluşma ihtimali vardır. 12 yıllık güç kullanmında bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Çok geniş bir cepheyle mücadele ettik. Neler yapıldığını herkes görüyor. Yine de biz kendi içimize bakmalıyız.

‘HDP ile görüşürüm’

Yüzde 13 oy almış bir partiyle görüşmem diyemem.Terör ve şiddetle bağını kurtarmamış bir partinin meşruiyet sorunuyla zamanla karşı karşıya kalacağını söylemem lazım. Kim nasıl bir tavır takınıyor, yaşananlar halkımız tarafından takip ediliyordur.

Kimseye duvar örmedik. Bize duvar örülüyor. İstiyorlar ki AK Parti bir köşeye sıkışsın. Bu görüşmeleri siyasi çizgimiz neyse o açıda yaparım. 12 yıl süren sürekli bir başarı hikayesinin arkasında aşırı bir özgüven oluşma ihtimali vardır. 12 yıllık güç kullanmında bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Çok geniş bir cepheyle mücadele ettik. Neler yapıldığını herkes görüyor. Yine de biz kendi içimize bakmalıyız.

Genç seçmenleri masaya yatırmamız lazım. Bir anlamda genç seçmen her şeyi bizimle gördü. Kendimizi anlatmakta eksilik varsa bunu çözmemiz lazım. Halkla iletişimde bir yanlış varsa bunu masaya yatırmalıyız.

12 yıllık mirasta aksamalar olmuşsa şimdi yenileme zamanı. Yerel yönetimlerde aksaklık varsa tespit etmemiz lazım. Farklı toplum kesimleriyle diyalog geliştirmemiz lazım. Bütün teşkilatı yeniden mobilize etme çabamız var.

‘Dışardan onlara bir eko verilecekti’

Demirtaş’ın ve bazı çevrelerin ikili açıklamaları seçimden önce hazırdı. Onlar da biliyorlar. 7 Haziran akşamı barajı geçemeselerdi içerdeki ve dışardaki açıklamaların bir senkronizasyonu vardı. Nasıl oyların çalındığını, AK Parti’nin nasıl otoriterliği konusunda konuşulacak ve dışardan da onlara bir eko verilecekti.

‘Kan gölüne dönecek’ musluklardan kanlı figürler vesaire… Şimdi herkes Türkiye’deki demokrasinin faziletinden bahsediyor. Bunu sağlayan AK Parti’dir. Demirtaş bir açıklama yaptıktan sonra hemen Kandil’den bir düzenleme geliyor. Bir başka paralel de ses veriyor.

Ortadoğu'daki gelişmeler

Mursi ile verilen karar tabloyu ortaya koyuyor. Gözüm yaşararak hatırladığım bir olay vardır. Konya’da 2011 yılında Mısır’a demokratik devrim olmuş ve birkaç genç Türkiye’ye geldi. Bir gece oturdum onlarla geç vakitlere kadar demokrasi üzerine konuştuk. Benim kitaplarımı okumuşlardı ve soru soruyorlardı. Mısır bayrağı özgürlük sembolü haline gelmişti. Şimdi o gençleri düşününce hangi hapishanedeler, hangi öldüler diye düşünürüm.

Yarın Ramazan dört yıldır Suriye’de bu acı yaşanıyor. Türkiye’yi dışardan ve içerden suçlayanlar bu dört yılı göz önüne almaları gerekiyor. Biz bu mazlumlara kucağımızı açmasaydık acaba ne kadarı yaşanıyordu.

'Ne gerekiyorsa yapılsın' talimatını verdim

Demirtaş’ın ve diğerlerinin şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Esed ile üç yıl işbirliği yapan PYD hangi suçlara ortak oldu?

DEAŞ ve PYD çeşitli dönemlerde işbirliği yaptılar. Aylarca Kobani’de çatışan DEAŞ Telabyad’da neden çatışmadı? Suriye’yi paylaşmak istiyorlar.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli Mursi'nin idamını kınayan bir şey söyledi mi? Özgürlükçü Demirtaş’tan böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar geleceklerini orada görüyorlar.

Elimizde bir teskere var. Sınır güvenliğimiz için 'ne yapılması gerekiyorsa yapılsın' talimatını verdim. Her türlü talimat verilmiştir.

Burada yapılmak istenen göç dalgası ile demografiyi değiştirmek. Tüm Ortadoğu’da haritayı yeniden şekillendirmek için uğraşıyorlar.

'Kılıçdaroğlu yüzde 25'i başarı hikayesine dönüştürüyordu'

Ülke çıkarı siyaset yapıyoruz. Haddini bilmek gerekiyor. Bizden milli iradeyi tartışan bir söz duymadınız. Bir takım duvarlar örüldü. Bunları kaldıralım her şeyi konuşacak bir ortam hazırlayalım. Biz bunları konuşurken Bahçeli o sert açıklamayı hazırlıyordu. Kılıçdaroğlu da yüzde 25’i başarı hikayesine dönüştürüyordu.

Avrupa’da bir partinin yüzde 41 alması bir hayaldir. Diğer partilere baktığınızda bir fırsatçılık ve kapı kapatma arasında bir gidiş dönüş görüyorsunuz. Bir dakika sen yüzde 41 almadın ki? Kılıçdaroğlu’nun son açıklaması daha ilginç. Yüzde 60 ile yüzde 40. CHP yüzde 41’i bir kez görmüş hayatında. Bu fırsatçılıktır.

Sayın Bahçeli de cevap verdi. Abesle iştigal. Bir lider kendi tabanını aldatmamalıdır. Başbakan olacağım diye kendi kitlene söylediğin ve yapamadığın zaman zaafa düşersin.

Halk koalisyon istedi. ‘Hayal peşinde koşmayacağız’ dedik. Kılıçdaroğlu ben başbakan olacağım dedi. Bizim oyumuzu da koyuyor yüzde 60 derken. Bizim oyumuzu da alıyor kendisine. Ben bunları şu an izliyorum. Yapılması gereken tabloyu gerçekçi bir şekilde okumak ve opsiyonları denemek. Tekrar seçim milletvekillerine de haksızlık olur.

Bırakalım Meclis açılsın ve vekiller görevlerine başlasın. Güvenoyu alacak hükümetin çalışmasını yapalım.

'Mertçe kıran kırana bir şirket kurmayı yeğlerim' dedi ve ekledi

Benden kaynaklanmayan, benim konuşamayacağım gücün denetimine iradeyi vermek istemem. Yani azınlık hükümeti başka bir parti verdiğinden ayaktasınızdır. Bir gen soru verilir size, başka partinin insafına bırakılmış olur.

Onun yerine mertçe, gerekirse, kıran kırana bir pazarlık sonucunda bir ortakla bir şirket kurmayı tercih ederim. İlk borçlandığımda gidip birisinden borç almak gibi bir zilleti yaşamaktansa 'senin paran şu, benim param şu', birlikte dürüstçe bir şirket kuracağız. Bİrbirimize güvenerek kuracağz ve yürüteceğiz bu şirketi. 'Şirket' derken Türkiye'yi şirket gibi gördüğümden değil, ortaklık benzetmesi vermek için söylüyorum.

MHP-CHP HDP dışarıdan destek versin demek her kararı Kandil’den onaylatmak olur, Bahçeli haklı. Bunun yerine azınlık hükümeti için kim destek verecekse oturalım ve adil bir paylaşım ile oturup yazalım protokolü.

Azınlık hükümeti başka bir yol kalmadığında denenir. En son şey azınlık hükümetinin denenmesidir.

'Kırmızı çizgi' sorusu

Onlarca arabuluculuk görüşmesi ve müzakere yaptım. Kırmızı çizgiyi baştan çizen kim olursa bir isteksizlik ile belirtmiş olur. Bunu kamuya açıkladığınız zaman sanki güçlü bir tarafmışsınız gibi, kamuoyu da bakar. Hiç pembeleşmiyor. Bunların 3’ünden de bir iş olmaz deyip kaos böyle başlar. Duvarlar, kırmızı çizgiler, yasaklarla değil… Yürümesini istediğiniz bir nikah yaptığınızda kırmızı çizgiler ile nereye kadar gider? İyi niyet ve irade önemli. Bizde iyi niyet de var irade de var. Muhataplarımıza da bu olduğunda mesafe alırız. Diğer yerlerden gelen mesajlara baktığımda siyasi geçmişleri itibariyle kendine güvenen, olgun tavırlar olarak görmüyorum. Her gün farklı bir formül üretmek… Böyle olmaz. Sen kendi istişareni yap ve karşı tarafa hazır ol. Alttan alta done veriyorlar. “Dönüşümlü başbakanlık olacak! İlk başbakan da Kılıçdaroğlu olacak.” Aynaya baksınlar. Rakamlara baksınlar.

‘Ciddiye almıyorum’

Kitabı okumadım, basına yansıyan şeyleri gördüm. 1986’da yazdığım bir makale var hatıratlar üzerine. Ben kitapta 3 unsuru ararım:

Sürecin anlatılması. Süreç içerisinde çok olay yaşanır onların iyi anlatılması.

Sahici olması. 12-15 yıl içindeki binlerce olayın bazılarının seçilip, tek taraflı anlatılması. Test edilmesi mümkün olmaması. Dolayısıyla muhatapta sahici intibası uyanması lazım ve kişilerin o kişilere uygun olması…

Tek taraflı anlatım, karşı taraf yalanladığında çöker. Zamanlaması ikna etmiyor. Ciddiye almıyorum.

AK Parti’de değişiklik olacak mı?

Yenilenme olur. Bazı arkadaşlar başka işler yapabilir. Bu siyaset içerisinde tüm arkadaşların doğru yerlerde değerlendirileceğini düşünüyorum.

AK Parti muhalefet mi yapacak?

Siyasete girmişsek iktidar olarak girmek isteriz. 258 kişilik kaya gibi grubun olduğu yerde muhalefetin de en alasını yaparız. Zihnimizde bir opsiyon yok. İktidar için siyasetteyiz.

Erken seçim mi koalisyon mu olur?

Planımız koalisyon için her şeyi yapmak. Alternatifi sonraki aşama.