Davutoğlu: Kılıçdaroğlu İsrailli gibi konuştu

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, BM’nin Mavi Marmara raporuna ilişkin değerlendirmelerine hükümetten yanıt gelmeye devam ediyor.Başbakan Erdoğan’ın "İsrail’in avukatlığını yapmasın" açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, "tıpkı İsrailli bir yetkili gibi konuştu" değerlendirmesinde bulundu."Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını yadırgadığımı ve kınadığımı belirtmek isterim.Eğer bu açıklamaları sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ifadesini çıkarırsanız, herhalde İsrailli bir yetkili yapmış şeklinde okunabilir. İsrail’de bu raporla ilgili ne söylenmişse, Kılıçdaroğlu da onu söylemiştir ve bu çok üzücüdür.Hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz ancak ulusal çıkarlarımızı ve ulusal poziyonumuzu gözeterek eleştiri yapmak gerekir. 'İktidarı yıpratayım' derken, 9 sivil vatandaşını kaydetmiş bir milletin yürütmekte olduğu haklı davaya zarar vermemek gerekir. Bunu ana muhalefet partisi liderine yakıştırmak gerçekten mümkün değil.Eğer örnek alacaksa, uluslararası kamuyou tarafından kınanmış olan İsrail'deki ana muhalefet partisinin tutumuna baksın ve dayanışmayı görsün. Esas hüzün verici olan budur."