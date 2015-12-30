AKP: Mevzuatımızdaki darbe hukuku ve izlerinin silinmesi konusunda CHP ile mutabakat sağladık

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Davutoğlu'nun talebiyle gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmalarıydı. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşme sonrası ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik görüşmenin çok olumlu ve iyi geçtiğini söyledi. "Mevzuatımızdaki darbe hukuku ve izlerinin silinmesi konusunda CHP ile tam bir mutabakat sağladık" diyen Çelik, görüşmede başkanlık sisteminin de gündeme geldiğini, Davutoğlu'nun "Sadece etiket üzerindeki tartışmaların verimsiz olduğunu belirttiğini" ifade etti. Sözcü Çelik, CHP'nin parlamenter demokrasi konusunda görüş beyan ettiklerini söyledi. Meclis İç Tüzüğü'nün değiştirilmesi konusunda da "ortak iradenin ortaya konduğunu" belirten Çelik, "Uzlaşma Komisyonu'nun ortaya çıkması konusunda iki genel başkanın da çalışma yapılmasını istediğini" söyledi.

CHP adına açıklama ise CHP Sözcüsü Haluk Koç'tan geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, görüşmede yeni anayasa çalışmalarının masaya yatırıldığını belirterek, "12 Eylül darbe anayasasından doğan temel hak ihlallerin kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı" dedi. "AB uyum yasaları ve vize muafiyeti konusunda Türkiye'nin önünde bir takvim var" diyen Koç, "Daha önce de CHP AB ile ilgili reform paketlerine olumlu yaklaşmıştır. TBMM'ye gelecek olan reform paketine destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Koç, "Başkanlık konusunda tutumlarını koruduklarını" vurguladı. Koç, "Kendi çizgilerimizi korumak şartıyla yeni anayasa ile ilgili görüşmelere devam edeceğimizi belirttik diye konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Beyin fırtınası oldu. Son derece verimli bir görüşme oldu. Asıl konumuz yeni anayasaydı. Darbe hukukuna kaynaklık eden bu anayasanın değişmesi konusunda tam bir mutabakat var. Biz Türkiye'nin bu anayasa ile 2023 hedeflerine ulaşamayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede 2007 ve 2011'deki hazırlık ve temaslarımızdan bu yana net bir şekilde yeni bir anayasaya kavuşmamız gerektiğini söylüyoruz. Sayın Başbakanımız Türkiye'nin tam bir reform anayasasına geçmei konusundaki görüşlerini net bir şekilde ifade etmiştir. Mevzuatımızdaki darbe hukukunun ve izlerinin silinmesi konusunda tam bir mutabakat var. Başkanlık sistemi de görüşmede gündeme getirildi. Sayın Başbakanımız sadece etiket üzerindeki tartışmaların verimsiz olduğunu belirtti. Türkiye'de gerçek anlamda milletin devletin sahibi olmasını sağlayacağını tartışalım istiyoruz. Sistemler savunulurken olumsuz örnekleri de var.

AB konusunda kararlılığımız vurgulandı. İçtüzük de ele alındı. Meclis'in çalışma biçimi gözden geçirilmeli. Çalışmayı yapan herkes bu Meclis'te bulunuyor. İç tüzüğün değişmesi konusunda konuştuk.

Bundan sonrasında MHP ile görüştükten sonra tablo daha geniş çerçevede ele alınmış olacak. Önemli olan bu sistemlerden hangisinin kuvvetler ayrılığını temin edebileceği. Halkın daha çok özne olduğu bir anayasal yatırımı nasıl ortaya çıkarabiliz buna odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Biz her siyasi partiden randevu isteriz. Halkın oy verdiği partiye vatandaşlarımıza duyduğumuz saygı gereği randevu isteriz. HDP yöneticilerinin gayri ciddi tutum takınlamaları ve Türkiye'yi zedeleyici tutum almaları bu randevu iptalinin sebebidir.

4'ünde de MHP ile görüşeceğiz. MHP gibi Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan bir partinin anayasa çalışmasında olması önemlidir. İhtiyaç duyulduğu zaman yeni görüşme de olur liderler düzeyinde."

Başbakan Ahmet Davutoğlu 22 Aralık'ta yaptığı konuşmada, yeni anayasa, bütçe, reformlar ve iç tüzük konularında fikir alışverişinde bulunmak için CHP, MHP ve HDP liderlerinden randevu istemişti.

Başbakan Davutoğlu ile HDP'li yöneticiler arasında yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.