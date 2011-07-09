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Davutoğlu Kıbrıs birleşmesi için referandum tarihi verdi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs'ın birleşmesine ilişkin referandumun 2012 yılının başında yapılmasını umut ettiklerini söyledi.

09 Temmuz 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs'ın birleşmesine ilişkin referandumun 2012 yılının başında yapılmasını umut ettiklerini söyledi.



Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Erdoğlu ile Lefkoşa'da yaptığı günübirlik gezinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmayı ve önümüzdeki yıl başında da referanduma gidilmesini ümit ediyoruz. Böylece Kıbrıs da (1 Temmuz 2012'de) AB dönem başkanlığını tüm adayı temsil eden yeni bir devlet olarak devralabilir" dedi.

61'inci hükümette dışişleri bakanlığı görevini yeniden üstlenen ve geleneksek olarak ilk resmi ziyaretini KKTC'ye yapan Davutoğlu, Eroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini de yineledi.

Toplantıda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ise 7 Temmuz'daki Cenevre zirvesinin ardından, sorunun yıl sonuna dek yoğunlaştırılmış müzakerelerle çözümleneceği inancını ifade etti.

İki toplumu iki kesimli tek devlet bünyesinde birleştirmek amacıyla dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Annan Planı için 2004 yılında referanduma gidilmişti. Oylamada, Kıbrıs Türk halkının %64.90 evet oyu kullanırken Rum halkının %75.83'ü ibrleşmeye 'hayır' dedi.
 

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