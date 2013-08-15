Davutoğlu, Kerry ile Mısır'da yaşanan gelişmeleri görüştü

Diplomatik kaynakların aktardığına göre Davutoğlu, Türk Konseyi 3. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile telefonla görüştü.

Hürriyet'in haberine göre, Mısır'da Mursi taraftarlarına yapılan müdahalenin ardından yapılan görüşmede iki bakan, sivillere yönelik saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Mısır'daki müdahele ve sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki bakan, sivillere yönelik şiddet kullanımını en kuvvetli şekilde kınadı. Olayların daha da büyümesi ve ülkede ciddi bir çatışma ortamının yaratılması ihtimalinden duydukları derin endişeyi paylaşan Davutoğlu ve Kerry, müdahelenin Mısır'daki uzlaşı ve normalleşme çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Akan kanın bir an evvel durdurulması ve Mısır'da demokrasiye dönüş yolunda etkin bir sürecin başlatılması gereği üzerinde durulan görüşmede, bu yönde atılabilecek adımlar da ele alındı. Davutoğlu ve Kerry, bu amaçla gün boyunca yaptıkları temaslar hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Bakanlar önümüzdeki dönemde de konu hakkında yakın temas içinde kalmak konusunda mutabık kaldı.