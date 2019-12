-Davutoğlu: Kaynaklar bütün Kıbrıslılar'a aittir ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da temaslarda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi. Bakan Davutoğlu, konutundaki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta tarihi bir dönüm noktasına gelmiş durumdayız" diyerek, müzakerelerin devam ettiğini, KKTC'nin bu müzakerelerde son derece yapıcı bir yaklaşım ile kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılabilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti. Türkiye'nin de bu konuda her türlü desteği verdiğini, vermeye de devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, bugünkü görüşmede de müzakere sürecinde gelinen aşamayı birlikte gözden geçirdiklerini, New York'taki çalışmalarını Özgürgün ile paylaştığını, müzakerelerdeki genel havayı değerlendirdiklerini bildirdi. Son dönemde Kıbrıs Rum yönetimi tarafından sondaj faaliyetleri bahane edilerek ortaya konan provakatif tavrı de ele aldıklarını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bizim bu konudaki tutumumuz çok açıktır. KKTC ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında yürütülen müzakereler BM tarafından nihai bir sonuca ulaştırılıncaya kadar bu tür çalışmaların tek taraflı olarak yapılması uluslararası hukuka aykırıdır. BM'nin gözetiminde yürütülen müzakerelerin bir an önce tamamlanması ve birleşik bir Kıbrıs devletinin iki kurucu devlet esasında tekrar inşa edilmesini müteakip bu kaynaklar birlikte değerlendirilir. Bizim kabul edemeyeceğimiz, etmeyeceğimiz husus, Kıbrıs Türkleri'nin de hakları bulunan kaynakların tek taraflı olarak işletilmesidir. Kuzeyde de bulunmuş olsaydı farketmezdi, güneyde de, hangi sahada olursa olsun bütün bu kaynaklar bütün Kıbrıslılar'a aittir." Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu arasında kıta sahanlığı anlaşmasının imzalandığını hatırlatan Davutoğlu, KKTC hükümetinin ilgili kararları aldığını, Piri Reis gemisinin de Kıbrıs Türkleri'nin hakları bulunduğu sahalarda ve Kıbrıs'ın bütün sahalarında çalışmaya başladığını belirtti. Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun BM Genel Sekreterine son derece adil bir öneride bulunduğunu da anımsatarak, 4 unsurlu bu önerinin ortak bir komite kurularak çalışmaların birlikte yürütülmesini esas aldığını kaydetti. Davutoğlu, bu teklifin hala geçerli olduğunu söyleyerek, "Ümit ederiz ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu tür provakatif faaliyetler yerine, müzakere masasına yapıcı bir tutumla gelir ve bütün enerjisini müzakerelere yoğunlaştırır. Enerji provakatif çalışmalara değil müzakerelere yoğunlaştırılırsa kısa zamanda Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir barışın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi. -KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün- Bakan Özgürgün de Davutoğlu ile kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, ortak ve sıkı bir işbirliği ile yürüttükleri Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı da yine aynı şekilde kararlı ve yakın bir işbirliği içinde götürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Özgürgün şunları kaydetti: "Anavatan Türkiye ile biz zaten Kıbrıs davasında olsun diğer bütün konularda olsun KKTC hükümeti olarak çok yakın, sıcak bir işbirliği içindeyiz. Anavatanımızın desteği özellikle bu petrol ve doğalgaz krizi noktasına geldiğimiz ve Doğu Akdeniz'de suların da ısındığı bu dönemde Kıbrıs Türk halkı ve hükümetimizi çok mutlu etmiştir." Rum halkının da Davutoğlu'nun dediği gibi aklı selimle hareket etmesini, Doğu Akdeniz'de suların daha da ısınmasına izin vermemesini, KKTC'nin önerilerini değerlendirmesini umduğunu belirten Özgürgün, "Eğer bizim iyi niyetimizi ve kararlılığımızı görürlerse ve işbirliği çağrılarımıza kulak asarlarsa eminim ki Akdeniz'de herkesin faydasına günler olur. Ama bu gayriyasal ve tek yanlı davranış devam ederse, o zaman Türkiye de, KKTC de de gerekli adımları atmaktan çekinmez" diye konuştu.