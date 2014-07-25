Davutoğlu Katar'da Hamas lideri ile ateşkes şartlarını görüşecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Fransa ziyaretini erteleyerek, Katar’a gitme kararı aldı. İsrail kabinesi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ateşkes önerisini görüşürken, Davutoğlu Doha'da ateşkes şartlarını Hamas lideri Halit Meşal ile görüşecek. Ziyaret, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “İsrail samimi olursa, Hamas'ı ikna edebiliriz” açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Gece saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Filistinli yetkililer ve Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammd El-Atiyye ile telefonla görüşen Davutoğlu, dün duyurulan Fransa ziyaretini erteledi. Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Gazze’de günlerdir süren İsrail saldırılarını sona erdirmek için diplomasi trafiğini hızlandıran Davutoğlu, Doha’da ateşkes için şartları kabul edilene kadar İsrail’in tek taraflı ateşkesini kabul etmeyeceğini söyleyen Hamas’ın lideri Halit Meşal ile görüşecek.

Mısır’ın ateşkes önerisini Hamas kabul etmedi

17 Temmuz’da Kahire’de başlayan Filistinli Fetih, İslami Cihad ve Hamas örgütleri ile İsrail arasında Mısır aracılığıyla süren görüşmelerde anlaşmaya varılamamıştı. Mısır’ın ateşkes önerisine olumlu yanıt veren İsrail, tek taraflı ateşkes ilan etmiş, ancak Hamas eski şartları değiştirmediği gerekçesiyle ateşkesi kabul etmemişti. Hamas’ın roket atmaya devam ettiği gerekçesiyle İsrail kara harekâtı da başlattı.

Hamas’ın, ateşkesi kabul etmek için şartları var: Gazze’ye uygulanan ambargonun kalkması, Refah Sınır Kapısı’nın sürekli açık tutulması, 12 Haziran’dan bu yana tutuklananların serbest bırakılması ve Gilad Şalit esir takası anlaşmasına bağlı kalınması, Gazze sahilinde sürekli daraltılan balık avı alanının genişletilmesi, İsrail’in Filistin uzlaşı hükümetini sabote etmemesi.

Bu şartlar kabul edilmeden uygulanan ateşkesin Gazze’de ablukaya devam etmek demek olduğunu söyleyen Halit Meşal, Mısır’ın ateşkes teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine bölgeye gelen Kerry, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Beş günlük ateşkes önerisinde bulundu. Önerinin detayları paylaşılmadı ancak beş günlük ateşkes boyunca kalıcı ateşkes için görüşmelerin sürdürülmesi önerildi.

'Türkiye Hamas’ı ikna edebilir'

Hamas lideri Meşal Doha’da yaptığı açıklamada, kendi şartları kabul edilmeden ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. Ateşkes için kimin arabulucu olduğunun bir önemi olmadığını da belirtti.

Başbakan Erdoğan da, CNN International’a verdiği röportajda İsrail samimi olursa Hamas’ı ikna edebileceğini, bu arada Kerry’nin önerdiği gibi yaklaşık bir haftalık geçici ateşkesin uygulanabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Meşal ile görüşmek üzere Fransa ziyaretini iptal edip sabah saatlerinde Katar’a doğru yola çıktı.

İsrail kabinesi de, Kerry’nin ateşkes önerisini görüşmek üzere toplandı.

Saldırılarda 800’den fazla Filistinli öldü,

‘İntifada’ çağrısı yapıldı

Saldırıların sona ermesi için diplomatik çabalar sürerken, sahada ise gerginlik artıyor. Olaylar, Batı Şeria’ya da sıçradı. Kudüs ve Batı Şeria'da değişik kentlerinde toplanan on binlerce Filistinli İsrail askeriyle çatıştı. Gerçek mermiler kullanan İsrail ordusunun müdahalesi sonucu 2 kişi öldü, en az 250 kişi yaralandı. Hamas, "Batı Şeria'daki halkımızı kitlesel intifadaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Gazze’de 7 Temmuz’da başlayan İsrail saldırılarında ölü sayısı 805’e yükseldi. Ölenlerin 190'ı çocuk, 97'si kadın, 47'si de yaşlı. Saldırılarda 5 bin 207 kişi de yaralandı. Bombalamaya aralıksız devam eden İsrail, Birleşmiş Milletler’a ait ve sığınak olarak kullanılan bir okulu da yerle bir etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, BM okuluna yapılan saldırı nedeniyle ‘dehşete düştüğünü’ ve saldırıda BM çalışanlarının da öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Al Jazeera ve AA