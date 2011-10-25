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Dünya

Davutoğlu Katar ve Ürdün'e gidecek ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 13:37

-Davutoğlu Katar ve Ürdün'e gidecek ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Katar ve Ürdün'ü ziyaret edecek. Davutoğlu, Libya'daki son durum, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, ''Arap Baharı'' ve sonrasında Suriye'de ortaya çıkan halk hareketleri, Tunus'ta hafta sonu düzenlenen seçimler ve bölgenin demokratik geçiş süreçlerini görüşmek üzere Katar ve Ürdün'de temaslarda bulunacak. Bakan Davutoğlu'nun bugün Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife el Tani ve Veliaht Prens Tamim Bin Hamad ile görüşeceği, ayrıca Katarlı muhatabı Halid bin Muhammed el Attiya ile yemekte bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Davutoğlu, yarın da Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edilecek ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı Nasser Judeh görüşecek.

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