-Davutoğlu: Kararlılığımız sürecek ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın terör örgütü PKK'yı tek taraflı olarak ortadan kaldırması yönündeki iradesini olumlu karşıladıklarını belirterek, ''Bu tek taraflı olarak mümkün olmazsa birlikte her türlü yolu, her türlü yöntemi ve mekanizmayı en etkin şekilde işleterek, birlikte bu beladan kurtulmak için tedbir alacağız. Bu tedbirleri alırken tabi Türkiye tek taraflı olarak kendisini tehdit eden terör örgütüne karşı her türlü güvenlik tedbirini alma konusundaki kararlılığını da sürdürecektir'' dedi. Davutoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin uzun yıllardır terör örgütüne yönelik mücadele edildiğini hatırlatarak, iki ülke arasında alınacak ''yeni yöntemin ne olduğu'' ve Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ''Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesi'' ile ilgili önerisine ilişkin sorusu üzerine Davutoğlu, bu konuda çalışmaları yoğunlaştırmaya ve daha etkin tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Geçmişte faaliyetler vardı ama gelecekte olmayacak. PKK'nın bu konuda bizden çok güçlü bir şekilde bu kararlılık mesajını alması lazım. Maliki'nin mesajı bir kararlılık mesajı olduğu için önemlidir. Irak tek taraflı olarak kendi topraklarını kontrol etme gücü, kapasitesi gösterir ve böyle bir problem ortadan kalkar. Bu tek taraflı olarak mümkün olmazsa birlikte her türlü yolu, her türlü yöntemi ve mekanizmayı en etkin şekilde işleterek, birlikte bu beladan kurtulmak için tedbir alacağız. Bu tedbirleri alırken tabi Türkiye tek taraflı olarak kendisini tehdit eden terör örgütüne karşı her türlü güvenlik tedbirini alma konusundaki kararlılığını da sürdürecektir.'' Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ise aynı soruya, PKK'nın 20 yıldan fazla süredir olduğunu belirterek, ''Biz bunun bir buluşmayla, bir bildiriyle ve bir tutumla çözüleceğine inanmıyoruz. Bunun birçok işleme tabi tutulması lazım. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerimiz sadece bu meseleye yoğunlaşmamalı. Çok ortak çalışma alanımız var, fakat bu da ortak bir derttir. Bundan dolayı da adımlar atmamız gerekiyor. PKK konusunun iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine fırsat vermememiz gerekiyor'' yanıtını verdi.