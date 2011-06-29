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Dünya

DAVUTOĞLU KARADAĞ'DA BUDVA (A.A)

29 Haziran 2011 21:47

-DAVUTOĞLU KARADAĞ'DA BUDVA (A.A) - 29.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan ve Hırvatistan dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Davutoğlu, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) toplantıları için bulunduğu Karadağ'ın Budva kentinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile yaklaşık 40 dakika baş başa görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Lambrinidis'in atanmasının ardından gerçekleşen ilk görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa'daki ekonomik kriz ele alındı. Davutoğlu, mevkidaşını 15 Temmuz'da İstanbul'da yapılması planlanan Libya Temas Grubu toplantısına davet etti. Lambrinidis de toplantıya katılacağını bildirdi. İki bakan, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Staretejik İşbirliği toplantısının mümkün olan en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldılar. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Edmond Hacınasto, Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Yeremic ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa Entegrasyon Bakanı Gordon Jandrokovic ile görüşmelerinde ise Balkanlardaki gelişmeler, Avrupa'daki ekonomik kriz, Bosna-Hersek'teki son durum ve Ortadoğuda'ki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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