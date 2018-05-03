Davutoğlu, Kahraman, Babacan... İşte AKP'de yeniden aday olmayan milletvekilleri

AKP’de 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekilliği için adaylık başvuru işlemleri sona erdi. 7 bin 329 kişi AKP’den milletvekili olabilmek için başvuruda bulundu. AKP'den aday adaylığı başvurusu yapmayan milletvekillerinin isimleri de belli oldu. Aday adayı olamayan isimlerin büyük çoğunluğu 3 dönem kuralına takıldığı için başvuruda bulunamadı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin’in adaylık başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.
Bu isimlerin yanı sıra Beşir Atalay, Ekrem Erdem, Recep Konuk, Nükhet Hotar, Burhan Kayatürk, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Fatma Seniha, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider gibi isimler de milletvekilliği için başvuru yapmadı.
İşte AK Parti'den aday olmayan isimlerin listesi:
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Burhan KAYATÜRK
Ekrem ERDEM
Hüseyin SAMANİ
İsrafil KIŞLA
Hüseyin ŞAHİN
Ahmet DAVUTOĞLU
Murat GÖKTÜRK
Fatma Seniha Nükhet HOTAR
Hasan ÖZYER
Cemalettin Kani TORUN
Mehmet Ali PULCU
İbrahim Mustafa TURHAN
Recep KONUK
Coşkun ÇAKIR
Cemil ÇİÇEK
Mehmet Ali ŞAHİN
Ali BABACAN
Beşir ATALAY
Özcan ULUPINAR
Fevzi ŞANVERDİ
Ayhan GİDER
İsmail KAHRAMAN
24 Haziran seçimleri sonrası başlayacak yeni sistemde; kabine üyelerini, Cumhurbaşkanı, Meclis dışından atayacak. Bu da söz konusu isimlerin, AKP’nin yeniden iktidar olması durumunda bakanlık koltuklarında değerlendirilebilecekleri ihtimalini ortaya çıkardı. AKP’nin iktidarı kaybetmesi durumunda ise bu isimlerin tamamı Meclis ve hükümet dışında kalmış olacaklar.