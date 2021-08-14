Davutoğlu: Kadınlara dönük son dönemde ortaya çıkan şiddet, kadın cinayetleri olgusuna karşı toplumsal bir seferberlik ilan etmemiz şart

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı toplumsal bir seferberlik ilan etmenin şart olduğunu söyledi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin olarak da "Eğer Türkiye'de aile hayatıyla ilgili sorunlar varsa bu ne tek başına sözleşmeden kaynaklı sorunlardır ne de o sözleşmenin feshedilmesiyle düzeltilecek sorunlardır" dedi.

Partisinin Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın Nilüfer'de bir kafede düzenlediği "Kadınlar İçin Gelecek Toplantısı" etkinliğinde konuşan Davutoğlu, parti politikalarını belirlerken kadın haklarını ve gençleri öncelediklerini söyledi.

Davutoğlu, partisinin 5 il başkanının kadın olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de kadınların büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Kadın sorunlarını 4 ana başlıkta topladık. Birincisi güvenlik ve şiddet konusu. Güvenliğini hissetmeyen bir kadının sosyal katılımı ve istihdamı olamaz. Kadınlara dönük son dönemde ortaya çıkan şiddet, kadın cinayetleri olgusuna karşı toplumsal bir seferberlik ilan etmemiz şart. Eğitimden başlayarak bütün eğitim süreçlerinde şiddete karşı çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. 14 Temmuz'da onaylanan ve yürürlüğe giren dördüncü yargı reformunda, kadına ve çocuğa karşı istismar konuları için somut delil aranması gibi bir şart konması yanlış olmuştur. Kadının özgürce beyanının dikkate alınması lazım."

Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi bağlamında çok farklı yorumlar yapıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"O sözleşme o gün Türkiye'deki bütün siyasi partilerin ortak mutabakatıyla Meclis'ten çıktı, bir kişi bile muhalefet etmedi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devleti adına da Dışişleri Bakanı olarak ben imza attım. Çünkü o sözleşme kadına ve çocuğa karşı şiddete karşı mücadele sözleşmesi. Kimse başka yerlere çekmesin. Eğer Türkiye'de aile hayatıyla ilgili sorunlar varsa bu ne tek başına sözleşmeden kaynaklı sorunlardır ne de o sözleşmenin feshedilmesiyle düzeltilecek sorunlardır. Kadını, erkeği ve çocuğu korumak için aile feda edilemez, aileyi korumak adına da kadına karşı şiddet asla mazur gösterilemez. 'Efendim aile yapısını bozan eşcinsellik gibi bir olguya İstanbul Sözleşmesinin izin verdiği, teşvik ettiği' gibi husus ise sözleşmenin ruhuna aykırı. Bu konu rahatlıkla düzeltilebilirdir. Şunu biz Gelecek Partisi olarak söylüyoruz, aile yapısını korumak bizim asli hedefimizdir. Ama kadını korumadan aileyi korumanın da mümkün olmadığını biliyoruz."

Davutoğlu, ikinci temel sorunun eğitim olduğunu ve çocuklara, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda eğitim verilmesi gerektiğini anlattı.

Kadınların karşı karşıya kaldığı diğer iki sorunun da istihdam ve sosyal-siyasal hayata katılım konusu olduğunu dile getiren Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin söz konusu sorunları çözeceğini savundu.