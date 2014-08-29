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Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu kabinesini açıkladı

Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu 62. Hükümete ilişkin kabine listesini açıkladı.

29 Ağustos 2014 16:40


Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti şu isimlerden oluştu:

Başbakan: Ahmet Davutoğlu.

Başbakan Yardımcıları: Bülent Arınç, Ali Babacan, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş.

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam.

AB Bakanı: Volkan Bozkır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce.

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu.

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız.

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehmet Mehdi Eker.

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Nurettin Canikli.

İçişleri Bakanı: Efkan Ala.

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz.

Kültür Bakanı: Ömer Çelik.

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek.

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı.

Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz.

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu.

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan.

Kabinenin yeni isimleri

Yalçın Akdoğan: Başbakan yardımcısı.

Numan Kurtulmuş: Başbakan yardımcısı.

Volkan Bozkır: AB Bakanı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanı.

Nurettin Canikli: Gümrük ve Ticaret Bakanı.

Davutoğlu kabinesinde yer bulamayan isimler

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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