Davutoğlu kabinesini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti şu isimlerden oluştu:
Başbakan: Ahmet Davutoğlu.
Başbakan Yardımcıları: Bülent Arınç, Ali Babacan, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş.
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam.
AB Bakanı: Volkan Bozkır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik.
Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce.
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu.
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız.
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehmet Mehdi Eker.
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Nurettin Canikli.
İçişleri Bakanı: Efkan Ala.
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz.
Kültür Bakanı: Ömer Çelik.
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek.
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı.
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz.
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu.
Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan.
Kabinenin yeni isimleri
Yalçın Akdoğan: Başbakan yardımcısı.
Numan Kurtulmuş: Başbakan yardımcısı.
Volkan Bozkır: AB Bakanı.
Mevlüt Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanı.
Nurettin Canikli: Gümrük ve Ticaret Bakanı.
Davutoğlu kabinesinde yer bulamayan isimler
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay.
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı.