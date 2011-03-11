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Davutoğlu: Japonya'da ölen veya yaralanan Türk yok

Davutoğlu, kendilerine ulaşan bilgilere Japonya'daki depremde Türk vatandaşları arasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

11 Mart 2011 02:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, kendilerine ulaşan bilgilere Japonya'daki depremde Tokyo Büyükelçiliğinde hasar meydana gelmediğini, ülkedeki Türk vatandaşları arasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.


Davutoğlu, Türkiye ile BM Kalkınma Programı (UNDP) arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın imzalanmasından sonra UNDP Başkanı Helen Clark ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Japonya'da büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını, Dışişleri Bakanlığı olarak ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.


Bakanlık içinde de konuyla ilgili özel bir birim oluşturulması talimatı verdiğini belirten Davutoğlu, "Japonya kalkınmış bir ülke, ancak biz de bütün imkanlarımızla yardıma hazırız. Bugün Japonya Dışişleri Bakanıyla temasa geçeceğim ve kendisine bu konuda dayanışma mesajımı ileteceğim" dedi.


Kendilerine ulaşan bilgilere göre Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini kaydeden Davutoğlu, "Büyükelçilik yetkilileri, Japonya'daki vatandaşlarımızla temas halinde. Japonya'daki Türk vatandaşlarımızla ilgili şu ana kadar ulaşmış olumsuz bir haber yok" diye konuştu.


Davutoğlu, "Japon halkına felaket dolayısıyla geçmiş olsun" ifadesini de kullandı.

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