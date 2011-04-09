Davutoğlu: İzmir ve Antalya'ya Dışişleri temsilciliği açacağız

T24

Libya hakkında

İzmir ve Antalya'ya temsilcilik

İzmir ve Antalya'da temsilcilik

Bakan Davutoğlu, İzmir Ticaret Odasının (İZTO), Hilton Oteli'nde düzenlediği "Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu" toplantısında, bir soru üzerine, AB'nin Türk pasaportlarına vize muafiyeti uygulamasının "bir lütuf" olmadığını belirtti.Gerekçeleri ne olursa olsun, vize muafiyetinin hayata geçirilmesinde çok geç kalındığını ve uygulamanın başlayacağı gün "geç kalmış bir hak teslimi" olacağını ifade eden Davutoğlu, "AB'nin Türkiye'ye uyguladığı vizenin siyasi, hukuki ve ahlaki temeli yoktur. Ahlakiden kastım da verilen sözlerin yerine getirilmesi anlamındadır" dedi.Davutoğlu, Türk vatandaşlarına yönelik mevcut vize uygulamasının hukuki geçerliliğinin bulunmadığının bizzat AB üyesi ülkelerdeki mahkemelerin son dönemde artan ölçüde aldığı kararlarla kanıtlandığını vurguladı.Görüşmelerin vize muafiyeti hedefiyle başlatılmaması durumunda, Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin de söz konusu olamayacağını ifade eden Davutoğlu, "Haklı olduğumuz için er ya da geç vize muafiyeti alacağız" diye konuştu.Türkiye'nin Libya'daki gelişmeler karşısında başından itibaren ilkeli bir politika izlediğini belirten Davutoğlu, başından itibaren değişimin zaruri olduğunu ve halkın haklı taleplerinin karşılığını bulması gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.Davutoğlu, Libya'nın bölünmesi, "de facto" bazı otoritelerin oluşması ya da kardeş çatışması gibi durumlarda Türkiye'nin en etkin önlemleri alacağını vurgulayarak, "Bir yol haritası teklif ettik. Libya'da siyasi değişiklik şart, bunun önünü açacak şekilde önce sükunetin sağlanması gerekir. Türkiye, Libya halkının haklı taleplerini destekliyor. Uzun dönemli çatışma ortamının doğmaması için de ateşkesin sağlanması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, diplomatik faaliyetlerin artık sadece Ankara ve İstanbul’dan yürütülmeyeceğini İzmir ve Antalya’da da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açma kararı aldıklarını açıkladı. İzmir’in diplomasi merkezlerinden biri olacağını anlatan Davutoğlu, Bratislava’da görevli Büyükelçi Dilci Kopuz’un Haziran ayında açılacak İzmir temsilciliğine atadıklarını söyledi.Bakan Davutoğlu, İzmir programına Grand Efes Swiissotel’de 6 konsolos ve 50 fahri konsoloslarla basına kapalı kahvaltısıyla başladı. İzmir Valisi Cahit Kıraç’ı makamında ziyaret eden Davutoğlu, burada İzmir’e tedavi izin getirilen Libya’lı yaralılaran durumlarıyla ilgili brifing aldı. Valilik şeref defterini imzalayan Davutoğlu, uzun süreden bu yana planlamakta olduğu İzmir gezisini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Dış politikaya katkılarından dolayı İzmir’e teşekkür eden Davutoğlu, şöyle dedi:"Son olarak Libyalı yaralıların tahliyesi ve İzmir’de tedavilerinin yapılması sürecinde tüm devlet kurumlarının ortak çalışmasını temin eden tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Libya’da bu olaylar başladığında Türkiye Cumhuriyeti’nin şefkatle konuya eğileceğini söylemiştim. Son operasyondan sonra Bingazi’deki yaralılara şefkati gösterdik. Tüm devlet kurumları özellikle de İzmir büyük katkıda bulundu. İlgili herkese teşekkür ediyorum. Tedaviler için de tüm sağlık personeline müteşekkiriz."Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet’in talimatıyla dış politikanın artık sadece Ankara’dan yönetilmeyeceğini açıkladı. İstanbul’da diplomatik faaliyetlerin zaten varolduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:"Diplomatik faaliyetlerin Türkiye sathına yayılmasını istiyoruz. Bunun örneğini gerçekleştirmek için bir yasa değişikliğiyle İzmir ve Antalya’da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açma kararı aldık. Haziran 2011’de İzmir’de Dışişlerli Bakanlığı temsilciliği faaliyete geçecek. Bratislava’da görevli Büyükelçi Dicle Kopuz’u İzmir temsilcisi olarak atadık. İzmir diplomasinin merkezlerinde biri olacak. Uygun şartlar ofis tahsisinde Vali ve İzmir Büyükşehir Belediyle Başkanı ve İzmir milletvekillerine teşekkür ediyorum. Temsilcilikle birlikte tarihi ticaret merkezi konumunun yanı sıra diplomatik merkez konumuna gelecek. İzmir’deki 50 fahri 6 konsolosla toplandık. Bu gelişmeyle sayıları daha da artacak. İzmir’de Uluslararı toplantılar yapacağız. İlk olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları Asamblesini 26-27 Nisan’da İzmir’de yapacağız. Benzer faaliyetlerin sayısı önümüzdeki dönem de artacak. İzmir’i dünyada hak ettiği konuma getirmek için çalışacağız."Bakan Ahmet Davutoğlu, ilk defa geldiği İzmir’deki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Davutoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Davutoğlu, Trablus’ta tecavüze uğrayan ve Libya’daki sivil toplum kuruluşlarının kendisine destek verdiği İman El Ubeydi adlı kadınla ilgili soruya karşılık, "Trablus’ta gerçekleştiği söyleniyor. Bize onunla ilgili bir müracaat yok. Olursa o konuyla da ilgileniriz. İnsani hususlarda Türkiye’nin ne kadar etkin mücadele yürüttüğü bilinir. Böyle bir şey söz konusu olursa. Gerekli teşebbüslerde bulunuruz" dedi. Abhazya Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyaretiyle ilgili Bakan Davutoğlu, "Sağlık gerekçesiyle gayri resmi bir ziyaret. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımızca açıklama yapıldı. Sağlık gerekçesiyle insani ve gayri resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu anlamda kapılarımız herkese açık" dedi.