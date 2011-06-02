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DAVUTOĞLU İTALYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 03:10

-DAVUTOĞLU İTALYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İtalyan Birliğinin kuruluşunun 150. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak üzere İtalya'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programında meydana gelen değişiklik çerçevesinde, İtalyan Birliğinin kuruluşunun 150. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak üzere yarın İtalya'yı ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun, İtalya'nın başkenti Roma'da 50'den fazla ülkeden devlet, hükümet başkanı ve bakanın yanı sıra çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek kutlamalara iştirak etmesi ve bu çerçevede karşıtlarıyla görüşmelerde bulunmasının öngörüldüğü belirtildi.

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