Davutoğlu: İstiklal'deki saldırının kurbanları arasında birçok ülke vatandaşı bulunuyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili ilk yaptığı açıklamada "Saldırının kurbanları arasında birçok ülke vatandaşı bulunuyor" dedi.

Davutoğlu, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın en kısa zaman içerisinde aydınlığa kavuşturulacağını söyledi ve "Bu acı olay tavrımızın doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Davutoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde, İstanbul İstiklal Caddesi'nde aralarında ülkemizi ziyaret etmekte olan çeşitli ülke vatandaşlarının da bulunduğu sivillere yönelik bir terör eylemi gerçekleştirilmiştir.

"Hiçbir ayrım gözetmeden doğrudan 'insan'ı hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştiren canileri, onları böyle insanlık dışı bir eyleme azmettiren ve destekleyen her türlü ihanet odağını ülkem, milletim ve hükümetim adına lanetliyorum. Bu acı olay sebebiyle milletçe hepimiz derin bir acı içindeyiz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Terör odakları bu saldırıyla birlikte menfur cinayetlerine yenilerini eklemiştir. Bu olay vesilesiyle bir kere daha gördük ki, terörün hedefi bütün insanlıktır, insanların yaşama hakkıdır. Dünyanın dört bir tarafından gelen mesajlar bu acının dünyanın her yanındaki insanlarca paylaşıldığını ve terörün gerçek yüzünün bütün dünyada görülmeye başlandığını ispat ediyor. Bu saldırının kurbanları arasında bir çok ülke vatandaşları var. Türkiye olarak biz her zaman teröre karşı net bir duruşa sahip olduk ve terörün dini, dili, ırkı olmadığını, kimden gelirse gelsin terörün lanetlenmesi gerektiğini ifade ettik. Bu acı olay, bu tavrımızın ne kadar doğru olduğunu bir kere daha göstermiştir.

"Türkiye olarak, her türlü terör odağıyla mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi açıkça ifade etmek isterim. Hiçbir terör odağı böyle canice saldırılarla amacına ulaşamayacak. Terör tümüyle sona erinceye kadar mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecek.Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak büyük bir dikkatle sürdürülüyor. Olayın en kısa zaman içinde aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülke olarak bu zor zamanları birbirimize kenetlenerek, birlik olarak aşacağız."